Уголовное дело в отношении девушки, избившей парней в Намангане, прекращено

Напомним: Гульсанам Алиджонова из Наманганской области не побоялась защитить свою честь и вступила в конфликт с двумя парнями, которые высмеивали и оскорбляли ее за внешний вид.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Следственный отдел при ОВД Нарынского района прекратил уголовное дело в отношении 23-летней Гульсанам Алиджоновой, избившей двух парней.

Об этом девушка сообщила журналисту Рахимжону Султанову.

"Райотдел внутренних дел Наринского района Наманганской области вчера ей объявил о прекращении уголовного дела по части третьей 277 статьи УК РУз. Она точно не знает, эти мужчины забрали свое заявление или это произошло по инициативе райотдела. Во всяком случае, ей должны были дать постановление о прекращении уголовного дела. Видимо, в ближайшее время будет обнародовано сообщение пресс-службы МВД, поскольку данный случай вызвал широкий общественный резонанс", — рассказал он.

Отметим, что статья "Хулиганство", которая изначально вменялась Гульсанам, предусматривала ограничение или лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Инцидент произошел 25 июня в махаллинском сходе граждан "Зарбдор" Нарынского района. Изначально правоохранители встали на сторону пострадавших, отмечая, что девушка избила парней, "умышленно пренебрегая правилами поведения в обществе".

Однако, когда стали разбираться, выяснилось, что пострадавшей была сама Гульсанам.

По ее словам, в тот день она гостила у сестры и они вместе с ребенком стояли на улице, разговаривая с таксистом. В какой-то момент, по словам девушки, к ним подъехал автомобиль Spark. Один из парней в машине стал высмеивать Гульсанам за футболку и шорты. Завязалась словесная перепалка.

В ходе нее один из парней схватил девушку за футболку, и началась драка. Стоит отметить, что в разговоре молодые люди также перешли все границы дозволенного: они нецензурно выразились в адрес больной матери Гульсанам, чем сильно задели ее чувства.