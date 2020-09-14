"Онлайн-школа": по каким каналам будут проводиться телеуроки и когда

Дистанционные уроки будут транслироваться по трем телеканалам каждую неделю с понедельника по субботу с 8.30. Расписание будет объявляется ежедневно на официальных страницах Министерства народного образования.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Сегодня в государственных школах Узбекистана, согласно распоряжению президента, начинается новый учебный год.

Между тем ряд школ пока не возобновили свою очную деятельность. Что касается остальных школ, то здесь родители были в праве сами выбрать, в какой формате ребенок начнет учебный год— традиционном или же дистанционном.

Для тех учащихся, которые будут осваивать учебную программу онлайн, с сегодняшнего дня были запущены телеуроки, отметили в пресс-службе Министерства народного образования.

"Проект "Онлайн-школа" будет транслироваться по 3 телеканалам каждую неделю с понедельника по субботу с 8.30", — рассказали в ведомстве.

Уроки онлайн-школы будут транслироваться по UzDigital TV на телеканалах:

Для учащихся 1-4 классов — National Geographic;

Для учащихся 5-8 классов — Eurosport;

Для учащихся 9-11 классов — Охота и рыбалка.

В сетях кабельного телевидения и IP TV:

Для учащихся 1-4 классов — National Geographic;

Для учащихся 5-8 классов — "ТВЦ";

Для учащихся 9-11 классов — Fashion TV.

За занятиями можно параллельно следить через следующие Интернет-ресурсы:

https://t.me/uzeduonlinemaktab;

mover.uz/channel/uzedu

Канал Youtube;

Kundalik.com.

Уроки также будут размещены на Mediabay.uz, Mover.uz и Telegram-каналах в соцсетях.

Занятия подготавливает МНО совместно с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и ZO'R TV.

"Для видеосъемки уроков в Институте переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони и в Республиканском центре профессиональной ориентации и психолого-педагогической диагностики учащихся МНО создано 6 студий", — подчеркнули в ведомстве.

Всего в съемках задействованы 117 преподавателей государственных и негосударственных учебных заведений, 12 сурдо-переводчиков и 15 редакторов.

Расписание телеуроков будет объявляется ежедневно на официальных страницах Министерства народного образования.

Ранее Главное управление народного образования Ташкента опубликовало список школ, которые начнут работать в традиционной форме с сегодняшнего дня, 14 сентября.

Отмечается, что только в 143 из 318 школ начнутся очные занятия. Остальные пока что будут проводить телевизионные уроки в рамках проекта "Онлайн школа".