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Телевизионный пульт

"Онлайн-школа": по каким каналам будут проводиться телеуроки и когда

© CC0 / pixabay.com
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200914/14967406/Onlayn-shkola-po-kakim-kanalam-budut-provoditsya-teleuroki-i-kogda.html

Дистанционные уроки будут транслироваться по трем телеканалам каждую неделю с понедельника по субботу с 8.30. Расписание будет объявляется ежедневно на официальных страницах Министерства народного образования.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Сегодня в государственных школах Узбекистана, согласно распоряжению президента, начинается новый учебный год.

Пресс-служба МНО
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Между тем ряд школ пока не возобновили свою очную деятельность. Что касается остальных школ, то здесь родители были в праве сами выбрать, в какой формате ребенок начнет учебный год— традиционном или же дистанционном.

Для тех учащихся, которые будут осваивать учебную программу онлайн, с сегодняшнего дня были запущены телеуроки, отметили в пресс-службе Министерства народного образования.

"Проект "Онлайн-школа" будет транслироваться по 3 телеканалам каждую неделю с понедельника по субботу с 8.30", — рассказали в ведомстве.

Уроки онлайн-школы будут транслироваться по UzDigital TV на телеканалах:

  • Для учащихся 1-4 классов — National Geographic;
  • Для учащихся 5-8 классов — Eurosport;
  • Для учащихся 9-11 классов — Охота и рыбалка.

В сетях кабельного телевидения и IP TV:

  • Для учащихся 1-4 классов — National Geographic;
  • Для учащихся 5-8 классов — "ТВЦ";
  • Для учащихся 9-11 классов — Fashion TV.

За занятиями можно параллельно следить через следующие Интернет-ресурсы:

  • https://t.me/uzeduonlinemaktab;
  • mover.uz/channel/uzedu
  • Канал Youtube;
  • Kundalik.com.

Уроки также будут размещены на Mediabay.uz, Mover.uz и Telegram-каналах в соцсетях.

Занятия подготавливает МНО совместно с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и ZO'R TV.

"Для видеосъемки уроков в Институте переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони и в Республиканском центре профессиональной ориентации и психолого-педагогической диагностики учащихся МНО создано 6 студий", — подчеркнули в ведомстве.

Всего в съемках задействованы 117 преподавателей государственных и негосударственных учебных заведений, 12 сурдо-переводчиков и 15 редакторов.

Министерство народного образования Узбекистана
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Расписание телеуроков будет объявляется ежедневно на официальных страницах Министерства народного образования.

Ранее Главное управление народного образования Ташкента опубликовало список школ, которые начнут работать в традиционной форме с сегодняшнего дня, 14 сентября.

Отмечается, что только в 143 из 318 школ начнутся очные занятия. Остальные пока что будут проводить телевизионные уроки в рамках проекта "Онлайн школа".

Теги:
Образование, Узбекистан, Министерство народного образования Узбекистана, онлайн, школьники, школа



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