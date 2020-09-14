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Более 800 узбекистанцев отправили поездом на родину из Самарской области

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Общество
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Sputnik Узбекистан
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По словам пресс-службы правительства региона, в лагере в настоящее время еще остаются люди, не уточнив их количество.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Еще более 800 граждан Узбекистана, которые не могли вернуться домой из-за закрытых границ, отправили поездом из Самарской области на родину, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"Отправлено на родину поездом Кинель – Ташкент 837 граждан Узбекистана", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в лагере в настоящее время еще остаются люди, не уточнив их количество.

Напомним, власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.

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В Ташкенте регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы и дожидаться вывозных рейсов по месту проживания в РФ. С мая в Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собираются несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики уже организовывали вывоз почти восемь тысяч соотечественников на автобусах и железнодорожном транспорте.

Теги:
Поезд, Мигранты, Россия, Россия, Самарская область, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан



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