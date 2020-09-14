Можно ли побороть коронавирус, не принимая лекарства — ответ штаба

Напомним: в середине июля в Узбекистане утвердили руководство по лечению пациентов с легкой формой COVID-19 на дому. В нем содержатся основные правила по тому, как быстрее побороть инфекцию.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В штабе по борьбе с COVID-19 рассказали, можно ли вылечиться от коронавируса, не проходя при этом медикаментозное лечение.

"Да, это возможно. Согласно данным, у 80% людей, контактирующих с больными коронавирусом, переносят болезнь в легкой форме, либо бессимптомно. У этих пациентов хорошо развита иммунная система", — отметила член штаба Севара Убайдуллаева.

Она отметила, что именно такие пациенты могут выздороветь самостоятельно без антибиотиков и других сильнодействующих лекарств.

Однако в таких случаях очень важно всячески поддерживать иммунитет организма, строго соблюдать санитарно-гигиенические правила.

Рекомендации:

не менее восьми раз в день полоскать горло различными растворами;

пить много жидкости — в день в районе 3-4 литров;

придерживаться здорового питания, активно употреблять фрукты и овощи;

обеспечивать организм большим количеством витамина C — он содержится, к примеру, в лимоне, перце, луке и малиновом чае;

заниматься дыхательными упражнениями и легкой ходьбой.

Напомним: в середине июля в Узбекистане утвердили руководство по лечению пациентов с легкой формой COVID-19 на дому. В нем содержатся основные правила по тому, как быстрее побороть инфекцию.

В нем также подчеркнута необходимость обильного питья в теплом виде из расчета 30 мл/кг веса (с целью дезинтоксикации, увлажнения слизистых оболочек и облегчения отхождения мокроты).