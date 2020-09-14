18:25 14 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12162.56
  • USD10274.17
Поиск
Продажа лекарств в аптеке

Можно ли побороть коронавирус, не принимая лекарства — ответ штаба

© CC0 / Unsplash / Tbel Abuseridze
Общество
Получить короткую ссылку
302 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200914/14972773/Mozhno-li-poborot-koronavirus-ne-prinimaya-lekarstva--otvet-shtaba.html

Напомним: в середине июля в Узбекистане утвердили руководство по лечению пациентов с легкой формой COVID-19 на дому. В нем содержатся основные правила по тому, как быстрее побороть инфекцию.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В штабе по борьбе с COVID-19 рассказали, можно ли вылечиться от коронавируса, не проходя при этом медикаментозное лечение.

"Да, это возможно. Согласно данным, у 80% людей, контактирующих с больными коронавирусом, переносят болезнь в легкой форме, либо бессимптомно. У этих пациентов хорошо развита иммунная система", — отметила член штаба Севара Убайдуллаева.

Она отметила, что именно такие пациенты могут выздороветь самостоятельно без антибиотиков и других сильнодействующих лекарств.

Однако в таких случаях очень важно всячески поддерживать иммунитет организма, строго соблюдать санитарно-гигиенические правила.

Рекомендации:

  • не менее восьми раз в день полоскать горло различными растворами;
  • пить много жидкости — в день в районе 3-4 литров;
  • придерживаться здорового питания, активно употреблять фрукты и овощи;
  • обеспечивать организм большим количеством витамина C — он содержится, к примеру, в лимоне, перце, луке и малиновом чае;
  • заниматься дыхательными упражнениями и легкой ходьбой.

Напомним: в середине июля в Узбекистане утвердили руководство по лечению пациентов с легкой формой COVID-19 на дому. В нем содержатся основные правила по тому, как быстрее побороть инфекцию.

В нем также подчеркнута необходимость обильного питья в теплом виде из расчета 30 мл/кг веса (с целью дезинтоксикации, увлажнения слизистых оболочек и облегчения отхождения мокроты).

Теги:
лечение, здоровье, пандемия, Узбекистан, лекарства, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ужин в самолете: новый вид ресторанов в Таиланде - фотолента
36-й день протестов: в Беларуси "Марш героев" собрал тысячи человек — видео
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться