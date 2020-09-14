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В Республиканском специализированном медцентре наркологии новое назначение

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200914/14972786/V-Respublikanskom-spetsializirovannom-medtsentre-narkologii-novoe-naznachenie.html

Директором медицинского учреждения стала бывший главврач Самаркандской областной специализированной глазной больницы.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. В соответствии с распоряжением министра здравоохранения, Миррахимова Саидахон Шухратовна назначена главой Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра наркологии, сообщают в Минздраве.

Пресс-служба Министерства здравоохранения
Миррахимова Саидахон Шухратовна

Прежде Саидахон Миррахимова занимала должность главного врача Самаркандской областной специализированной глазной больницы.

"В должностные обязанности директора входит совершенствование деятельности центра и качества оказания медицинских услуг, внедрение инновационных технологий в области профилактики и лечения наркозависимых пациентов, расширение сотрудничества с ведущими зарубежными медицинскими учреждениями, обеспечение активного обмена информацией в данной сфере, - отмечают в пресс-службе Министерства.

Напомним: в октябре прошлого года на базе Республиканского наркологического центра был создан Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр наркологии. В его работе используется опыт ведущих наркологических центров ряда стран.

Теги:
назначение, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан



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