В Республиканском специализированном медцентре наркологии новое назначение

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. В соответствии с распоряжением министра здравоохранения, Миррахимова Саидахон Шухратовна назначена главой Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра наркологии, сообщают в Минздраве.
Прежде Саидахон Миррахимова занимала должность главного врача Самаркандской областной специализированной глазной больницы.
"В должностные обязанности директора входит совершенствование деятельности центра и качества оказания медицинских услуг, внедрение инновационных технологий в области профилактики и лечения наркозависимых пациентов, расширение сотрудничества с ведущими зарубежными медицинскими учреждениями, обеспечение активного обмена информацией в данной сфере, - отмечают в пресс-службе Министерства.
Напомним: в октябре прошлого года на базе Республиканского наркологического центра был создан Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр наркологии. В его работе используется опыт ведущих наркологических центров ряда стран.