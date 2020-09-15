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Паспорт гражданина Узбекистана

В Узбекистане для получения гражданства теперь необходимо знать государственный язык

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200915/14976788/V-Uzbekistane-dlya-polucheniya-grazhdanstva-teper-neobkhodimo-znat-gosudarstvennyy-yazyk.html

Поправки в закон "О гражданстве" были приняты законодательной палатой и одобрены Сенатом в феврале.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В Узбекистане вступила в силу новая редакция закона "О гражданстве".

С сегодняшнего дня, 15 сентября, стали обязательными следующие требования для получения гражданства республики:

•  иметь законный источник существования;

•  в обязательном порядке соблюдать Конституцию Узбекистана;

•  знать узбекский язык.

"Общий порядок приема в гражданство Республики Узбекистан осуществляется в отношении гражданина иностранного государства или лица без гражданства, если он владеет государственным языком в пределах, необходимых для общения", — говорится в поправке к закону.

Также документ вводит понятие "соотечественник" (им может быть как гражданин иностранного государства, так и лицо без гражданства), который может претендовать на упрощенную процедуру получения узбекского паспорта.

Как получить гражданство Узбекистана
© Sputnik /
Как получить узбекский паспорт

Между тем ряд поправок к закону вступили раньше 15 сентября. Так, лица без гражданства, проживающие в республике, получили право на гражданство с 1 апреля.

Напомним, Узбекистан в 1995 году приступил к выдаче национальных паспортов. 

В январе Шавкат Мирзиёев в ходе послания Олий Мажлису заявил, что почти 50 тысяч лиц без гражданства, проживающих в Узбекистане до 1 января 1995 года, автоматически получат паспорта страны уже в этом году.

Теги:
Сенат Республики Узбекистан, гражданство, паспорт, Узбекистан



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