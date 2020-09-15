Власти Узбекистана вывезли из Самары и Екатеринбурга более 1,68 тыс сограждан

Пассажиры двух поездов по прибытии были отправлены в карантинные центры в Самаркандской и Ташкентской областях.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Два специальных поезда АО "Узбекские железные дороги" во вторник доставил на родину 1681 гражданина Узбекистана, ранее застрявших в Самарской области и Екатеринбурге, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики в Telegram-канале.

"Специальный поезд АО "Узбекские железные дороги" отправился в Узбекистан 12 сентября со станции "Кинель" в Самарской области с 834 гражданами. Он прибыл в Самарканд сегодня утром", - говорится в сообщении.

Известно, что еще один спецпоезд прибыл утром 15 сентября из Екатеринбурга в Ташкент с 847 соотечественниками. Пассажиры двух поездов по прибытии были отправлены в карантинные центры в Самаркандской и Ташкентской областях.

Более 800 узбекистанцев отправили поездом на родину из Самарской области >>

Ранее МИД Узбекистана заявлял о намерениях властей страны с конца августа еженедельно вывозить из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Самары своих граждан, застрявших в России из-за закрытия сообщения.