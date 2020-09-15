15:42 15 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск

Власти Узбекистана вывезли из Самары и Екатеринбурга более 1,68 тыс сограждан

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (860)
80 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/0d/14963793.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200915/14976903/Vlasti-Uzbekistana-vyvezli-iz-Samary-i-Ekaterinburga-bolee-168-tys-sograzhdan.html

Пассажиры двух поездов по прибытии были отправлены в карантинные центры в Самаркандской и Ташкентской областях.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Два специальных поезда АО "Узбекские железные дороги" во вторник доставил на родину 1681 гражданина Узбекистана, ранее застрявших в Самарской области и Екатеринбурге, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики в Telegram-канале.

"Специальный поезд АО "Узбекские железные дороги" отправился в Узбекистан 12 сентября со станции "Кинель" в Самарской области с 834 гражданами. Он прибыл в Самарканд сегодня утром", - говорится в сообщении.

Известно, что еще один спецпоезд прибыл утром 15 сентября из Екатеринбурга в Ташкент с 847 соотечественниками. Пассажиры двух поездов по прибытии были отправлены в карантинные центры в Самаркандской и Ташкентской областях.

Более 800 узбекистанцев отправили поездом на родину из Самарской области >>

Ранее МИД Узбекистана заявлял о намерениях властей страны с конца августа еженедельно вывозить из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Самары своих граждан, застрявших в России из-за закрытия сообщения.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (860)
Теги:
Екатеринбург, Самара, Поезд, Мигранты, мигрант, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Снимок Smiley фотографа Arthur Telle Thiemenn, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
Смешные и милые: герои фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards
Россия предоставит Беларуси госкредит на $1,5 млрд — об этом объявил Путин
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться