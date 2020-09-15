15:42 15 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
Ударные вертолеты Ми-35

Россия поставила еще четыре вертолета Ми-35М в Узбекистан

РИА Новости/Аврора
Общество
Получить короткую ссылку
31710
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200915/14976992/Rossiya-postavila-esche-chetyre-vertoleta-Mi-35M-v-Uzbekistan.html

Одной из наиболее важных особенностей Ми-35М является возможность перевозки людей и военного снаряжения внутри грузовой кабины.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Россия поставила минобороны Узбекистана еще четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Однако источник не смог конкретизировать график поставок оставшейся техники.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск.

Он оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях.

Минобороны показало новые вертолеты Ми-35М, которые поставила Россия >>

Одной из наиболее важных особенностей Ми-35М является возможность перевозки людей и военного снаряжения внутри грузовой кабины.

Напомним, несколько новых вертолетов Ми-35М, стоящих на вооружении ВВС Узбекистана, прибыли в Узбекистана еще в феврале. 

В войска Минобороны Узбекистана передана новая военная техника и вооружение
Министерство обороны Узбекистана
Поставки военной техники из РФ в Узбекистан укрепят безопасность в регионе

По двустороннему соглашению, Россия в течение двух лет должна поставить в республику 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М. Первая партия из четырех машин была поставлена в Узбекистан в четвертом квартале 2019 года.

По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, поставка партии вертолетов Ми-35М и имущества к ним реализуется в рамках выданного в 2017-м правительству Узбекистана государственного экспортного кредита.

Теги:
поставки, военные, Ми-35, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, вертолеты, Вертолет



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Снимок Smiley фотографа Arthur Telle Thiemenn, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
Смешные и милые: герои фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards
Россия предоставит Беларуси госкредит на $1,5 млрд — об этом объявил Путин
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться