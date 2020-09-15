Россия поставила еще четыре вертолета Ми-35М в Узбекистан

Одной из наиболее важных особенностей Ми-35М является возможность перевозки людей и военного снаряжения внутри грузовой кабины.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Россия поставила минобороны Узбекистана еще четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Однако источник не смог конкретизировать график поставок оставшейся техники.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск.

Он оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях.

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Одной из наиболее важных особенностей Ми-35М является возможность перевозки людей и военного снаряжения внутри грузовой кабины.

Напомним, несколько новых вертолетов Ми-35М, стоящих на вооружении ВВС Узбекистана, прибыли в Узбекистана еще в феврале.

По двустороннему соглашению, Россия в течение двух лет должна поставить в республику 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М. Первая партия из четырех машин была поставлена в Узбекистан в четвертом квартале 2019 года.

По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, поставка партии вертолетов Ми-35М и имущества к ним реализуется в рамках выданного в 2017-м правительству Узбекистана государственного экспортного кредита.