Еще тысячу граждан Узбекистана отправили на родину из Самарской области

Сегодня, 14 сентября, поездом Кинель - Ташкент отправлено на родину еще 944 гражданина Республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Еще почти тысячу граждан Узбекистана, которые не могли вернуться домой из-за закрытых границ, отправили поездом из Самарской области на родину, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

"Четырнадцатого сентября поездом Кинель - Ташкент отправлено на родину еще 944 гражданина Республики Узбекистан", - сказала собеседница агентства.

Граждане Узбекистана, планирующие уехать на родину, с 15 августа начали прибывать в Кинель. Сначала они расположились на платформе железнодорожного вокзала, а затем 21 августа власти региона обустроили для них палаточный лагерь. Второго сентября на специальном поезде домой вернулись 922 гражданина Узбекистана, через неделю – около 900 человек, позже – еще 834 человека.

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Ранее МИД Узбекистана заявлял о намерениях властей страны с конца августа еженедельно вывозить из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Самары своих граждан, застрявших в России из-за закрытия сообщения.