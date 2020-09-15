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Еще тысячу граждан Узбекистана отправили на родину из Самарской области

© Sputnik / Артур Лебедев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (860)
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Sputnik Узбекистан
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Сегодня, 14 сентября, поездом Кинель - Ташкент отправлено на родину еще 944 гражданина Республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Еще почти тысячу граждан Узбекистана, которые не могли вернуться домой из-за закрытых границ, отправили поездом из Самарской области на родину, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

"Четырнадцатого сентября поездом Кинель - Ташкент отправлено на родину еще 944 гражданина Республики Узбекистан", - сказала собеседница агентства.

Граждане Узбекистана, планирующие уехать на родину, с 15 августа начали прибывать в Кинель. Сначала они расположились на платформе железнодорожного вокзала, а затем 21 августа власти региона обустроили для них палаточный лагерь. Второго сентября на специальном поезде домой вернулись 922 гражданина Узбекистана, через неделю – около 900 человек, позже – еще 834 человека.

Власти Узбекистана вывезли из Самары и Екатеринбурга более 1,68 тыс сограждан >>

Ранее МИД Узбекистана заявлял о намерениях властей страны с конца августа еженедельно вывозить из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Самары своих граждан, застрявших в России из-за закрытия сообщения.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (860)
Теги:
Мигранты, мигрант, Поезд, Самарская область, Самара, Узбекистан, Узбекистан



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