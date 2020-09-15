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Мужчина и женщина. Иллюстративное фото

В Ташкенте от домашнего насилия страдают четыре женщины в день — статистика

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200915/14983973/V-Tashkente-ot-domashnego-nasiliya-stradayut-chetyre-zhenschiny-v-den--svezhie-tsifry.html

Согласно данным ГУВД,  813 — из-за сложных отношений между мужем и женой, 69 — по причине финансовых трудностей, 40 — из-за вмешательства в семью третьего лица, 45 — в связи с ревностью одного из супругов.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. За прошедшие 8 месяцев 2020 года 966 жительниц Ташкента получили охранный ордер, защищающий их от агрессоров. Об этом в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказала заместитель начальника управления профилактики правонарушений ГУВД Ташкента по вопросам женщин майор Максуда Хужаназарова.

Насилие
© sputnik Табылди Кадырбеков
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Согласно данным ГУВД,  813 —  страдают из-за сложных отношений между мужем и женой, 69 — по причине финансовых трудностей, 40 — из-за вмешательства в семью третьего лица,45 — в связи с ревностью одного из супругов.

Помимо этого, 423 ордера выдано пострадавшим от физического насилия, 664 — психологического, 8 — сексуального, и 13 предписаний получили женщины, притесняемые в финансовом плане.

Напомним, что жертвы могут получить охранный ордер на государственную защиту от лиц, притесняющих женщин или совершивших в отношении них насилие.

Документ выдается на основании обращения пострадавшей стороны или информации, поступившей от физических, а также юридических лиц, в том числе распространяемой в СМИ и социальных сетях.

Основанием могут послужить: материалы, полученные от государственных органов и других организаций, а также непосредственное выявление случаев или попыток насилия, притеснения уполномоченными органами и организациями. Выдать охранный ордер может инспектор профилактики.

© ГУВД г. Ташкента.
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Предписание предусматривает запрет на общение жертвы и насильника (на рабочих местах и в образовательных учреждениях допускается косвенная связь), а также их совместное нахождение в одной комнате, запрет или ограничение права насильника на хранение и ношение оружия (кроме служебного), получение разрешения на его покупку.

Кроме того, ордер может обязать лицо, совершившее насилие или притеснение, компенсировать моральный ущерб, а также расходы женщины по лечению, получению консультаций, размещению в специальные центры оказания помощи.

 




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