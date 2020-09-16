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Пострадавшая от домашнего насилия женщина из Узбекистана

Кризисный центр в Ташкенте оказался на грани банкротства в период пандемии

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200916/14985527/Krizisnyy-tsentr-v-Tashkente-okazalsya-na-grani-bankrotstva-v-period-pandemii.html

Сотрудники учреждения на добровольной основе предоставляют психологическую, юридическую, а также консультативную помощь женщинам и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Один из немногих в Ташкенте приютов для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сейчас сам находится в кризисном состоянии. Из-за внезапно начавшейся пандемии спонсоры приостановили финансирование. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал работник Центра реабилитации и адаптации.

Мужчина и женщина. Иллюстративное фото
© CC0 / Pixabay
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По словам представителя организации, даже в период пандемии работа не была остановлена. Сотрудники учреждения предоставляли психологическую, юридическую, а также консультативную помощь женщинам и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

"В день бывает и по двадцать женщин к нам обращаются, - поделилась спикер. – Девушки, порой совсем молоденькие приходят сюда, настроенные разводиться и воевать, а потом с ними и с их семьями начинают работать наши психологи. Бывает так, что между мужем и женой заново начинается буфетно-конфетный период. Вот, недавно проводили нашу Оленьку. Женщина пришла к нам на грани суицида. Супруг заставлял её принимать психотропные таблетки и избивал. А в семье двое детей. Все изменилось в лучшую сторону, когда наши психологи начали работать с ее мужем. С раннего утра он стоял тут с пирожным и букетом цветов, почти через день. И вот, результат: семья соединилась.

Далее специалист говорит, что у них нет выходных дней. Иногда приходится работать с одним клиентом по несколько часов, так как ему нужно выговориться, объясняет эксперт. Но бывают и другие случаи, добавил сотрудник центра.

"Недавно сюда привели юную девушку – Наргис. Мы вначале ее не могли разговорить. У нее тоже была попытка суицида. Её в течении трех месяцев насиловал парень. Медэкспертиза выдала документ о том, что она девственница. Пока мы разбираемся в этом деле и ждем, что скажет наша экспертиза. К девочке все-таки смогли найти подход - подстригли, подкрасили. Сейчас она планирует поступать в институт", - сказал эксперт. 

В заключение спикер добавил, что пока их центр не может добиться финансирования. В период карантина сотрудники остались без зарплаты, все работают на добровольных началах, но некоторые уже начали увольняться, отметил специалист. 

Напомним: республиканский центр реабилитации и адаптации женщин заработал в конце августа прошлого года. Деятельность учреждения направлена на помощь женщинам, попавшим в трудную ситуацию.

Теги:
помощь, центр, Реабилитация, дети, женщина, насилие в семье, насилие



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