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Иностранные граждане во время сдачи экзаменов

Узбекистан совместно с Worldskills и РУДН откроют курсы подготовки мигрантов

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200916/14985818/Uzbekistan-sovmestno-s-Worldskills-i-RUDN-otkroyut-kursy-podgotovki-migrantov.html

В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске - будут организованы бесплатные ежедневные курсы.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана в сотрудничестве с Worldskills Russia и Российским университетом дружбы народов (РУДН) откроют в пяти городах России бесплатные курсы подготовки узбекистанцев, работающих в РФ, сообщает пресс-служба министерства.

"Министерство занятости и трудовых отношений в сотрудничестве с ассоциацией Worldskills Uzbekistan, Союзом Worldskills Russia и Российским университетом дружбы народов реализует проект по бесплатному профессиональному обучению трудовых мигрантов из Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

В рамках проекта в пяти городах РФ - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске - будут организованы бесплатные ежедневные месячные и двухмесячные курсы по изучению русского языка и освоению профессий, востребованных на российском рынке труда. Записаться на курсы можно через Telegram-канал uzrivoj_bot.

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"По окончании учебного курса выдается Skills Passport (паспорт компетенций), подтверждающий прохождение обучения по стандартам Worldskills и указывающий уровень квалификации", - добавили в минзанятости.

Финансирование организации курсов осуществляется за счет средств фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, работающих за рубежом при минзанятости.

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