МВД РФ готовит новый закон, упрощающий трудоустройство иностранцев

Упростится большинство процедур для трудоустройства иностранцев в России, так как сейчас существуют больше 30 вариантов привлечения иностранных граждан на работу.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. МВД России подготовило и уже обсуждает концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев, сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, сообщает РИА Новости.

"С учетом поручений президента РФ, Министерство внутренних дел совместно с федеральными органами исполнительной власти сегодня разрабатывает абсолютно новый проект федерального закона о правовом положении иностранных граждан. И там, мы предполагаем, будет очень много изменений. Изменятся режимы пребывания на территории России, упростится процедура оформления документов", - сказала Казакова.

По ее словам, МВД в новом законе планирует прописать разделение миграционных режимов.

"Если иностранный гражданин прибывает с целью работать, он сможет просто, качественно оформить все документы. Для этого … будут вводиться электронные реестры различные: реестр работодателей, реестр работников-иностранных граждан. Мы движемся в сторону документов с электронными носителями. Даже документы, которые будут выдаваться в электронном виде", - уточнила Казакова.

Кроме того, она отметила, что упростится большинство процедур для трудоустройства иностранцев в России, так как сейчас существуют больше 30 вариантов привлечения иностранных граждан на работу.

"Мы предполагаем отказаться от института разрешений на временное проживание, как сейчас это происходит. Такая многоступенчатость... Сначала разрешение на временное проживание надо получить, потом вид на жительство и потом подойти уже, если человек желает, к возможности получения гражданства", - сказала Казакова.

Спикер уточнила, что данный проект 9 сентября прошел "нулевые чтения" в Общественной палате РФ.

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Сейчас МВД РФ ожидает замечания и предложения к разработанной концепции. А сам проект федерального закона может появиться в 2021 году.