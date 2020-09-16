Вакцинация от гриппа снижает риск заражения вирусом до 90% — Минздрав

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Представители пресс-службы Министерства здравоохранения провели беседу с главным специалистом Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Дилором Турсунова о вакцине от гриппа.

По словам эксперта, осенью и зимой часто возникают различные респираторные инфекции, и самая распространенная из них — сезонный грипп. По статистике, риск заражения болезнью после вакцинации снижается на 70-90 процентов, отметила специалист.

Спикер заявила, что вакцина от сезонного гриппа может облегчить симптомы протекания коронавирусной инфекции. Также она упомянула, что число вакцинированных от гриппа людей в республике с каждым годом повышается.

Далее эпидемиолог рассказала, какие категории граждан могут воспользоваться данной медицинской услугой на безвозмездной основе.

"Население, нуждающееся в социальной защите, вакцинируется от гриппа бесплатно — это жители домов милосердия, воспитанники детдомов и младенцы из приютов", - сказала Дилором Турсунова.

Главный специалист добавила, что остальные граждане могут сделать прививку за свой счет, а сотрудники организаций через частные центры вакцинации смогут воспользоваться услугой за счет средств учреждений, в которых они работают.

Беременные женщины, взрослые с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, люди старше 60 лет и дети от 6 месяцев также могут быть вакцинированы против сезонного гриппа, отметила эксперт.

Эпидемиолог уточнила, что противопоказаний к вакцинации против гриппа нет, поэтому сделать ее может любой. Однако медик подчеркнула, что предварительно необходимо проконсультироваться с лечащим врачом из-за индивидуальных особенностей организма.

Напомним: в конце августа вышло соответствующее постановление президента Узбекистана, в котором говорится о необходимости провести до 1 октября обязательную вакцинацию от гриппа среди учителей, сотрудников общеобразовательных школ и детсадов, а также медучреждений. Всего до конца сентября будет вакцинировано около 1,5 миллиона человек.