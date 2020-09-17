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Вокзал Ташкент-Южный после реконструкции

Еще 938 узбекистанцев вернулись на родину из Самарской области

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200917/14994800/Esche-938-uzbekistantsev-vernulis-na-rodinu-iz-Samarskoy-oblasti.html

Все пассажиры по прибытии были отправлены в карантинные центры в Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Специальный поезд "Узбекистон темир йуллари" в среду доставил на родину 938 граждан Узбекистана, ранее застрявших в Самарской области из-за закрытия сообщения на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства транспорта республики.

Узбекистанцы, планирующие уехать на родину, с 15 августа начали прибывать в Кинель. Сначала они расположились на платформе железнодорожного вокзала, а 21 августа власти региона обустроили для них палаточный лагерь. В сентябре на специальных поездах домой вернулись более 3,5 тысячи граждан Узбекистана.

"Специальный поезд АО "Узбекистон темир йуллари" отправился в Узбекистан 14 сентября со станции Кинель в Самарской области с 938 гражданами. Он прибыл в Ташкент сегодня (16 сентября. — Прим. ред.) вечером", — говорится в публикации на Telegram-канале Минтранса.

Пассажиры по прибытии были отправлены в карантинные центры в Ташкентской области.

Ранее в пресс-службе правительства Самарской области сообщили, что еще более четырех тысяч узбекистанцев находятся в палаточном лагере. По данным властей, всего с территории региона на родину удалось вывезти 8,5 тысячи граждан Узбекистана, очередной поезд с железнодорожной станции Кинель запланирован на 19 сентября.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. В Ташкенте регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы и дожидаться вывозных рейсов по месту проживания в РФ.

С мая в Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собираются несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики уже организовывали вывоз более десяти тысяч соотечественников на автобусах и железнодорожном транспорте.

Теги:
Поезд, Узбекистон темир йуллари, пандемия, Узбекистанцы, Узбекистан, Россия



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