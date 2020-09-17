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One Million Uzbek Coders: сколько человек прошли на следующий этап

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200917/15000390/One-Million-Uzbek-Coders-skolko-chelovek-proshli-na-sleduyuschiy-etap.html

Общий курс рассчитан на 120 часов обучения. Принять участие в конкурсе могут все желающие старше 13 лет.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. В Узбекистане около 50 человек прошли на следующий этап One Million Coders, сообщает IT Park.

Ранее этап прошел 51 человек.

"Общий курс рассчитан на 120 часов обучения. Принять участие в конкурсе могут все желающие старше 13 лет", - говорится в сообщении.

Итогом каждого уровня будет подготовка лабораторных работ и получение соответствующих сертификатов.

Зарегистрироваться можно на сайте uzbekcoders.uz.

Напомним, One Million Uzbek Coders — это адаптированная под Узбекистан версия программы One Million Arab Coders, которая ранее была запущена в ОАЭ. Проект представляет собой дистанционное обучение широких слоев населения посредством специализированного онлайн-портала.

Теги:
цифровые технологии, технологии, IT-технологии, Узбекистан, Узбекистан



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