One Million Uzbek Coders: сколько человек прошли на следующий этап

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. В Узбекистане около 50 человек прошли на следующий этап One Million Coders, сообщает IT Park.
Ранее этап прошел 51 человек.
"Общий курс рассчитан на 120 часов обучения. Принять участие в конкурсе могут все желающие старше 13 лет", - говорится в сообщении.
Итогом каждого уровня будет подготовка лабораторных работ и получение соответствующих сертификатов.
Зарегистрироваться можно на сайте uzbekcoders.uz.
Напомним, One Million Uzbek Coders — это адаптированная под Узбекистан версия программы One Million Arab Coders, которая ранее была запущена в ОАЭ. Проект представляет собой дистанционное обучение широких слоев населения посредством специализированного онлайн-портала.