One Million Uzbek Coders: сколько человек прошли на следующий этап

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Коронавирус в Узбекистане: главное на 17 сентября Власти заверяют, что республика готова ко второй волне пандемии, еще около тысячи сограждан были вывезены на родину, введены новые правила для пассажиров, прибывающих в Узбекистан авиарейсами. Подробности — в материале. 284

В Бухаре задержан мужчина, который шантажировал любовницу Оказалось, что пара познакомилась в ноябре 2008 года и состояла в любовных отношениях. Однако, девушка решила расстаться с мужчиной в августе этого года. 22