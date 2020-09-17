Коронавирус в Узбекистане: главное на 17 сентября

Власти заверяют, что республика готова ко второй волне пандемии, еще около тысячи сограждан были вывезены на родину, введены новые правила для пассажиров, прибывающих в Узбекистан авиарейсами. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным Минздрава на 18.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 49 627 (+612) инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 3 244 пациента с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 45 970 человек (+548). Это 92,6% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 413.

Готов ли Узбекистан ко второй волне пандемии?

Отметим, что вторая вспышка заболеваемости может прийтись на осень.

Однако республика к этому готова, заявила член штаба по борьбе с коронавирусом Барно Абдусаматова.

"В настоящее время больницы оснащены квалифицированным персоналом и необходимой материально-технической базой. Все больницы и специалисты имеют опыт работы в области лечения пациентов с коронавирусом. Они предотвратят распространение болезни", — пояснила Абдусаматова.

По ее словам, в Узбекистане сейчас есть все для оказания своевременной помощи пациентам: лекарства и койко-места.

"На сегодняшний день в 114 учреждениях создано 19 346 мест для лечения больных с COVID-19. Готовится около 10 тысяч дополнительных мест резерва", — добавила специалист.

В Фергане запустили производство кислородных концентраторов

Проект был реализован в свободной экономической зоне "Коканд".

Благодаря новому производству, областные и республиканские медицинские заведения полностью обеспечат кислородными концентраторами.

На предприятии их ежегодно будут производить по 30 тысяч штук. Также создано 20 новых рабочих мест.

Новые правила для пассажиров, прибывающих в Узбекистан авиарейсами

Uzbekistan Airports опубликовала детальный порядок въезда в республику воздушным транспортом.

Те или иные требования зависят от того, из какой страны (с каким уровнем опасности распространения COVID-19) прибыл пассажир.

Новые правила касаются в том числе транзита через республику. Все подробности читайте здесь.

Сенат: штраф — недостаточная мера для звезд, устраивающих пышные свадьбы в карантин

В Сенате Олий Мажлиса считают, что звезды, устраивающие пышные свадьбы в карантин, не должны отделываться лишь штрафом.

Депутаты считают, что популярные артисты должны быть примером для молодежи, а не призывать своими действиями к нарушению норм карантина и тем самым подвергать опасности здоровье и жизнь окружающих.

Наложение на звезд штрафа (в размере 5 БРВ – 1,115 миллиона сумов) не должно привести к ошибочному выводу о том, что можно и дальше устраивать подобные торжества, нарушать правила карантина, а потом просто заплатить штраф, заявил Бахтиёр Сайфуллаев, председатель Комитета Сената по вопросам молодежи, культуры и спорта.

Пандемия? Нет, не слышали!

В Узбекистане во время пандемии увеличилось производство легковых автомобилей в 1,1 раза.

Оказалось, что в аналогичный период прошлого года объем произведенных автомобилей составил 172 748 штук, а в этом - 193 180 штук.

Узбекский автопром больше всего выпустил автомобилей Cobalt (на 44,9% выше, чем в прошлом году), затем идет Gentra (на 27,9% выше, чем в 2019-м), Damas и Labo.

При этом сократился выпуск автомобилей Nexia – на 6,4% меньше, чем в прошлом году.

Сколько граждан республики совершили внутренний туризм за 20 дней?

По данным туроператоров и программы “e-mehmon”, с 24 августа по 14 сентября путешествие совершили 69 тысяч граждан.

Из них 13 тысяч человек воспользовались услугами туроператоров, а 56 тысяч совершили вояж самостоятельно по следующим регионам республики: Самарканд, Бухара, Хорезм, Навои, Кашкадарья, Сурхандарья и Ташкент.

Отмечается, что в период пандемии основная часть отечественных туроператоров сосредоточила свою деятельность на развитие внутреннего туризма.

Многие поездки были организованы 35 турфирмами, 10 из которых ранее работали по международным направлениям.

Еще около тысячи сограждан вернулись на родину из Самарской области

Специальный поезд "Узбекистон темир йуллари" в среду доставил домой 938 граждан Узбекистана, ранее застрявших в Самарской области из-за закрытия сообщения на фоне пандемии.

По прибытии все пассажиры по прибытии были отправлены в карантинные центры в Ташкентской области.

"Лукойл" возобновил добычу газа на месторождении Гиссар

Добыча газа российской компанией была полностью прекращена на проекте Гиссар из-за пандемии COVID-19 и в целом снизилась в среднем на 20% от проектной мощности.

"Лукойл" сократил добычу газа в Узбекистане >>

Этот перерыв был использован для проведения регламентированных планово-предупредительных ремонтных работ.

На сегодняшний день технические работы успешно завершены и добыча природного газа с месторождения Гиссар восстановлена. Добыча природного газа по двум СРП осуществляется на уровне 5,7 млрд. куб м/год.

ЕБРР выделил узбекскому банку $20 млн на поддержку малого и среднего бизнеса

Европейский банк реконструкции и развития одобрил выделение банку "Ипак Йули" $20 млн.

Из них $15 млн выделены в виде кредитной линии на развитие малого и среднего бизнеса, еще $5 млн — для торгового финансирования.

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Кредитная линия предоставляет возможность получения средств как в долларах, так и в сумах. Это позволит конечным заемщикам уменьшить возможные риски, связанные с обменными курсами валют.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 29,9 миллиона, скончалась 941 тысяча человек, выздоровели — 20,3 миллиона.