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Самолет Airbus A320 компании Uzbekistan Airways

UzAirways открыла продажу билетов на чартер из Самары в Ташкент

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200918/15002076/UzAirways-otkryla-prodazhu-biletov-na-charter-iz-Samary-v-Tashkent.html

Граждане Узбекистана, желающие вернуться на родину, должны будут предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, полученную не более чем за 72 часа до вылета.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Авиакомпания UzAirways открыла свободную продажу билетов на репатриационный рейс из Самары в Ташкент, запланированный на 23 сентября.

"Перелет из городов России в Узбекистан разрешен только гражданам РУз с обязательным предоставлением справки о прохождении ПЦР-теста, полученной не более чем за 72 часа до вылета. Пассажиры без данного документа на рейсы авиакомпании допущены не будут", — предупредили в UzAirways.

Ранее началась свободная продажа билетов на рейсы в Ташкент из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону.

Самолеты авиакомпании Узбекистон хаво йуллари
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекистан с 1 октября открывает границы для всех видов транспорта
С 1 октября власти Узбекистана открывают границы для въезда и выезда любого вида транспорта в рамках поэтапного смягчения карантинных мер против коронавируса COVID-19. 

Пассажиры, прибывающие в республику из стран "красной" зоны, в частности, из России, должны предъявить на пограничных пунктах паспортного контроля справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, а также заполнить анкету на обязательную домашнюю самоизоляцию.

Теги:
Узбекистан, Россия, Самара, Ташкент, рейс



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