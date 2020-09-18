UzAirways открыла продажу билетов на чартер из Самары в Ташкент

Граждане Узбекистана, желающие вернуться на родину, должны будут предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, полученную не более чем за 72 часа до вылета.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Авиакомпания UzAirways открыла свободную продажу билетов на репатриационный рейс из Самары в Ташкент, запланированный на 23 сентября.

"Перелет из городов России в Узбекистан разрешен только гражданам РУз с обязательным предоставлением справки о прохождении ПЦР-теста, полученной не более чем за 72 часа до вылета. Пассажиры без данного документа на рейсы авиакомпании допущены не будут", — предупредили в UzAirways.

Ранее началась свободная продажа билетов на рейсы в Ташкент из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону.

С 1 октября власти Узбекистана открывают границы для въезда и выезда любого вида транспорта в рамках поэтапного смягчения карантинных мер против коронавируса COVID-19.

Пассажиры, прибывающие в республику из стран "красной" зоны, в частности, из России, должны предъявить на пограничных пунктах паспортного контроля справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, а также заполнить анкету на обязательную домашнюю самоизоляцию.