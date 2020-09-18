Бригада московских врачей вылетела в Узбекистан для борьбы с COVID-19

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Бригада из 35 московских врачей вылетела в Узбекистан для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

"Мультидисциплинарную медицинскую бригаду возглавляет Константин Покровский, врач-хирург городской клинической больницы №67 имени Л. А. Ворохобова Департамента здравоохранения Москвы", — говорится в публикации.

Ранее Покровский руководил бригадами врачей, которые помогали коллегам во Владикавказе и Республике Тыва.

В пресс-службе отметили, что это уже второй межгосударственный медицинский выезд врачей Департамента здравоохранения Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом. В июле столичные медики помогали коллегам в Казахстане.

В составе мультидисциплинарной бригады врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, врач лабораторной диагностики, медицинские сестры — анестезисты, эпидемиологи, начальник кислородно-газификационной службы, пульмонологи и терапевты. Это врачи из пятнадцати ведущих столичных стационаров, а также из трех детских и двух инфекционных больниц Департамента здравоохранения Москвы. Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты.

"В Узбекистане столичные специалисты оценят обстановку и окажут консультативно-диагностическую поддержку медикам местных больниц. Бригады будут посещать COVID-стационары, помогать в перепрофилировании клиник, вести прием и осматривать пациентов в красной зоне, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей", — говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад миссию в Узбекистане завершила группа российских медиков, которую возглавлял заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Михаил Замятин. Он был награжден знаком "Отличник здравоохранения Республики Узбекистан" и званием "Почетный профессор Республиканского научного центра экстренной помощи".