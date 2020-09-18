Бригада московских врачей вылетела в Узбекистан для борьбы с COVID-19

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Бригада из 35 московских врачей вылетела в Узбекистан для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
"Мультидисциплинарную медицинскую бригаду возглавляет Константин Покровский, врач-хирург городской клинической больницы №67 имени Л. А. Ворохобова Департамента здравоохранения Москвы", — говорится в публикации.
Ранее Покровский руководил бригадами врачей, которые помогали коллегам во Владикавказе и Республике Тыва.
В составе мультидисциплинарной бригады врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, врач лабораторной диагностики, медицинские сестры — анестезисты, эпидемиологи, начальник кислородно-газификационной службы, пульмонологи и терапевты. Это врачи из пятнадцати ведущих столичных стационаров, а также из трех детских и двух инфекционных больниц Департамента здравоохранения Москвы. Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты.
Напомним, несколько дней назад миссию в Узбекистане завершила группа российских медиков, которую возглавлял заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Михаил Замятин. Он был награжден знаком "Отличник здравоохранения Республики Узбекистан" и званием "Почетный профессор Республиканского научного центра экстренной помощи".