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Бригада из 35 московских врачей вылетела в Узбекистан для оказания консультативно-методической и практической помощи местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19

Бригада московских врачей вылетела в Узбекистан для борьбы с COVID-19

Департамент здравоохранения города Москвы
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200918/15002942/Brigada-moskovskikh-vrachey-vyletela-v-Uzbekistan-dlya-borby-s-COVID-19.html

В республику отправились врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, врач лабораторной диагностики, медицинские сестры — анестезисты, эпидемиологи, начальник кислородно-газификационной службы, пульмонологи и терапевты.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Бригада из 35 московских врачей вылетела в Узбекистан для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

"Мультидисциплинарную медицинскую бригаду возглавляет Константин Покровский, врач-хирург городской клинической больницы №67 имени Л. А. Ворохобова Департамента здравоохранения Москвы", — говорится в публикации.

Ранее Покровский руководил бригадами врачей, которые помогали коллегам во Владикавказе и Республике Тыва.

Пресс-служба Министерства здравоохранения
Российские врачи завершили миссию по борьбе с коронавирусом в Узбекистане
В пресс-службе отметили, что это уже второй межгосударственный медицинский выезд врачей Департамента здравоохранения Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом. В июле столичные медики помогали коллегам в Казахстане.

В составе мультидисциплинарной бригады врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, врач лабораторной диагностики, медицинские сестры — анестезисты, эпидемиологи, начальник кислородно-газификационной службы, пульмонологи и терапевты. Это врачи из пятнадцати ведущих столичных стационаров, а также из трех детских и двух инфекционных больниц Департамента здравоохранения Москвы. Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты.

Медицинские работники в госпитале COVID-19
© Sputnik / Александр Гальперин
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"В Узбекистане столичные специалисты оценят обстановку и окажут консультативно-диагностическую поддержку медикам местных больниц. Бригады будут посещать COVID-стационары, помогать в перепрофилировании клиник, вести прием и осматривать пациентов в красной зоне, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей", — говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад миссию в Узбекистане завершила группа российских медиков, которую возглавлял заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Михаил Замятин. Он был награжден знаком "Отличник здравоохранения Республики Узбекистан" и званием "Почетный профессор Республиканского научного центра экстренной помощи".

Теги:
коронавирус, пандемия, Москва, врачи, Узбекистан, Россия



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