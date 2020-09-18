18:32 18 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
Новорожденный ребенок

С января по июнь в Ташкенте зафиксирован демографический рост - хокимият

Unsplash / Ignacio Campo
Общество
Получить короткую ссылку
112 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200918/15010284/S-yanvarya-po-iyun-v-Tashkente-zafiksirovan-demograficheskiy-rost---khokimiyat.html

За первые шесть месяцев 2020 года, как сообщает столичная администрация, в Ташкенте родились 12,7 тысячи мальчиков и 11,7 тысячи девочек.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В первом полугодии 2020-го в Ташкенте стало больше жителей, сообщает хокимият в своей инфографике. Почти 17 тысяч детей родились за этот период, а более 34 тысяч столичных жителей вернулись на родину из-за границы. При этом численность постоянного населения Ташкента равна 2 622,7 тысячи человек.

С января по июнь 2020 года в столице наблюдался демографический рост. За этот период в Ташкенте родились 12,7 тысячи мальчиков и 11,7 тысячи девочек.

Напомним, в Узбекистане запланировано провести перепись населения 1-25 ноября 2022 года. В тестовом режиме перепись населения начнут проводить с 1 по 25 ноября 2021 года. Эти даты указаны пока только в проекте соответствующего постановления Кабмина.

Документ также утверждает положение о перечне форм регистрационного листа населения на 2022 год, а также о порядке привлечения и оплаты за услуги физических и юридических лиц в процессе учета.

Теги:
Хокимият Ташкента, Ташкент, население, Рождаемость



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Baby-doll, эпатаж и классика: как изменилась свадебная мода за 100 лет - фото
Врачи-добровольцы сделали прививку российской вакциной от коронавируса - видео
Врачи-добровольцы сделали прививку российской вакциной от коронавируса - видео
Легко ли быть трудовым мигрантом из Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться