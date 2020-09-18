С января по июнь в Ташкенте зафиксирован демографический рост - хокимият

За первые шесть месяцев 2020 года, как сообщает столичная администрация, в Ташкенте родились 12,7 тысячи мальчиков и 11,7 тысячи девочек.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В первом полугодии 2020-го в Ташкенте стало больше жителей, сообщает хокимият в своей инфографике. Почти 17 тысяч детей родились за этот период, а более 34 тысяч столичных жителей вернулись на родину из-за границы. При этом численность постоянного населения Ташкента равна 2 622,7 тысячи человек.

С января по июнь 2020 года в столице наблюдался демографический рост. За этот период в Ташкенте родились 12,7 тысячи мальчиков и 11,7 тысячи девочек.

Напомним, в Узбекистане запланировано провести перепись населения 1-25 ноября 2022 года. В тестовом режиме перепись населения начнут проводить с 1 по 25 ноября 2021 года. Эти даты указаны пока только в проекте соответствующего постановления Кабмина.

Документ также утверждает положение о перечне форм регистрационного листа населения на 2022 год, а также о порядке привлечения и оплаты за услуги физических и юридических лиц в процессе учета.