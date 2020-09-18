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Гордость со слезами на глазах: как узбекистанцы болели за своих детей

В Навои выплатят пособия детям из нуждающихся семей почти на 1,4 млрд сумов

Sputnik, Айбек Шермухамедов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200918/15011181/V-Navoi-vyplatyat-posobiya-detyam-iz-nuzhdayuschikhsya-semey-pochti-na-14-mlrd-sumov.html

На данный момент матпомощь уже получили 838 детей. Всего по региону будет оказана поддержка 2 727 мальчикам и девочкам.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. В Навоийской области на территории сектора, закрепленного за Национальной гвардией Узбекистана, детям из малообеспеченных семей была оказана гуманитарная помощь, сообщает пресс-служба военного подразделения.

В ходе благотворительного мероприятия нуждающимся мальчикам и девочкам раздали зимнюю одежду и школьные принадлежности. К тому же были выплачены пособия в размере 500 тысяч сумов на каждого члена семьи в возрасте до 16 лет.

На данный момент матпомощь уже получили 838 ребят. В Нвацгвардии отмечают, что в целом по региону будет предоставлена поддержка 2 727 детям.

Купюры номиналом пятьдесят тысяч сумов
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В настоящее время представители хокимията Карманинского района и военнослужащие продолжают осуществлять свою деятельность.

Напомним: в Министерстве юстиции разъяснили порядок и размер выплаты пособий нуждающимся семьям. Материальная поддержка со стороны государства положена семьям, имеющим среднемесячный совокупный доход (приходящийся на каждого члена семьи), составляющий не более 52,7% от минимального размера оплаты труда (это 358 007 сумов).




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