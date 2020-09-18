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Группа российских медиков прибыла в Узбекистан - первое фото

Группа российских медиков прибыла в Узбекистан - первое фото

© Sputnik /
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (870)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200918/15011957/Gruppa-rossiyskikh-medikov-pribyla-v-Uzbekistan---pervoe-foto.html

В состав группы вошли врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, врач лабораторной диагностики, медсестры, начальник кислородно-газификационной службы, пульмонологи и терапевты.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Группа из 35 медицинских специалистов из Москвы в пятницу прибыла в Узбекистан, это уже вторая группа российских медиков, которая окажет помощь местным врачам в борьбе с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.

"Из Москвы сегодня вечером в Ташкент прибыл спецрейс с 35 московскими медицинскими специалистами на борту", - сказал представитель посольства.

По его словам, они будут помогать узбекистанским коллегам в лечении пациентов с COVID-19.

В состав группы вошли врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, врач лабораторной диагностики, медсестры, начальник кислородно-газификационной службы, пульмонологи и терапевты.

"В течение двух недель московские медики будут работать в клиниках Ташкента и регионах Узбекистана", - добавили в посольстве.

Ранее пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщала, что бригаду возглавляет Константин Покровский, врач – хирург городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова. В группу вошли врачи из 15 ведущих московских стационаров, а также из трех детских и двух инфекционных больниц.

Бригада московских врачей вылетела в Узбекистан для борьбы с COVID-19 >>

Первая группа из 40 специалистов из России находилась в Узбекистане с 16 августа до 15 сентября. По данным пресс-службы посольства РФ в республике, в группу тогда вошли врачи-реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты, кардиологи, эндокринологи федеральных медицинских центров - НМХЦ им. Пирогова и НМИЦ кардиологии Минздрава России, а также медиков из учреждений Подмосковья, Санкт-Петербурга и Татарстана. В течение месяца они работали в клиниках Ташкента и шести регионов Узбекистана.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (870)
Теги:
Москва, Москва, Россия, Россия, врачи, врач, медики, Узбекистан, Узбекистан



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