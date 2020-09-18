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Президент поручил подготовиться к отопительному периоду с учетом холодной зимы

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200918/15012300/Prezident-poruchil-podgotovitsya-k-otopitelnomu-periodu-s-uchetom-kholodnoy-zimy.html

Предпринимателям-импортерам будут предоставлены скидки на железнодорожные перевозки угля для того, чтобы удешевить этот энергоресурс.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Проекты и тарифы в коммунальной сфере будут согласовываться с местными кенгашами народных депутатов. Об этом заявил президент в ходе видеоселекторного совещания по вопросам устойчивого функционирования коммунальных сетей, сообщает пресс-служба главы государства. 

Внедряется система подготовки, реализации и мониторинга проектов питьевого водоснабжения и канализации.

Со следующего года 10 процентов выделяемых на реализацию инвестпрограмм средств будет направлено на установку энергосберегающего оборудования и закупку специальной техники для объектов водоснабжения.

На встрече рассмотрели также и вопрос подготовки отраслей экономики и объектов социальной сферы к осенне-зимнему сезону.

В этом году ожидается холодная зима с температурой воздуха на 2-5 градусов ниже, чем в предыдущие годы. В связи с этим Кабинету Министров поручено принять отдельные нормативные акты по подготовке к сезону в 12 районах Ташкента, Каракалпакстане и областях, исходя из реальной ситуации на местах.

Радиатор центрального отопления в квартире
© Sputnik / Александр Кряжев
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Ответственными за организацию подготовки определены премьер-министр – в районах столицы и его первый заместитель – в регионах. 

С учетом необходимости на предстоящий осенне-зимний период 6 миллионов тонн угольной продукции, определены меры по заготовке резервов и доставке угля. Предпринимателям-импортерам будут предоставлены скидки на железнодорожные перевозки угля для того, чтобы удешевить этот энергоресурс.

Генеральной прокуратуре дано указание предупреждать случаи необоснованного завышения цен на уголь, спекуляции и хищения.

Акционерному обществу "Худудгазтаъминот" поручено поставить 385 тысяч тонн сжиженного природного газа в районы с недостаточным доступом к природному газу.

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Ожидается, что в этом сезоне спрос на электроэнергию возрастет на 7,5 процента по сравнению с прошлогодним. Подчеркнута важность обеспечения тепловых электростанций природным газом и мазутом, ремонта линий электропередач, подстанций и трансформаторов для стабильной работы сетей.

Теги:
Узбекистан, зима, видеоселекторное совещание, отопление



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