Анатомия в стиле хай-тек: что умеет робот-младенец и симулятор-пациент

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik, Анна Желиховская. Российский экспортный центр представил в Ташкенте передовые образцы медицинской техники, которая будет востребована в медицинских вузах республики и уже активно применяется в столичной медакадемии.

Участники встречи в режиме реального времени могли изучить высокотехнологичные инструменты для эффективного обучения будущих врачей Узбекистана.

Sputnik Презентация экспортного проекта "Эйдос Медицина" по применению роботов-симуляторов для обучения будущих врачей

"Образовательный процесс подразумевает, прежде всего, овладение практическими навыками. Они бывают различной степени сложности. Чем лучше студент знает каждый практический навык и доводит его до автоматизма, тем меньше будет врачебных ошибок. Особенно хирургических. Поэтому мы сторонники того, чтобы наши специалисты обучались на симуляторах для оказания в дальнейшем более эффективной помощи реальным пациентам", — отметил ректор Ташкентской медицинской академии Лазиз Туйчиев.

Компания разрабатывает и производит высокотехнологичные медицинские симуляторы. В рамках состоявшейся бизнес-миссии были представлены как автономные, так и гибридные роботы. Среди них манекен новорожденного, подростка, фантом торса взрослого человека, а также симуляторы лапароскопии и ЭКГ. Цель встречи — наглядно показать все возможности представленного оборудования. Как рассказали представители РЭЦ в Узбекистане, все это уже успешно используется в Ташкентской медицинской академии и в Ташкентском институте усовершенствования врачей. Кроме этого ТМА уже применяет стандартные тренажеры лапароскопии и гистероскопии, а также так называемого интерактивного пациента.

По его словам, раньше студентам для обучения были доступны элементы симуляционного оборудования, сегодня они, конечно, не отвечают современным требованиям. Это не симуляторы, а муляжи.

"Симулятор в свою очередь – это такой орган, который полностью имитирует человеческий и благодаря этому учащиеся могут непосредственно как бы с пациентом отрабатывать свои практические навыки. На примере данных манекенов, которые нам представила российская компания, мы можем обследовать его, диагностировать патологии желудочно-кишечного тракта, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. И параллельно проводить коррекцию или щадящие лапароскопические операции по удалению различных патологических органов", — пояснил Туйчиев.

Так в арсенале ТМА есть автономный робот — симулятор младенца до 1 года, предназначенный для расширенной неонатологии, в частности, для обучения сердечно-легочной реанимации. Биоробот имитирует критические состояния в первые минуты жизни, например, пневмоторакс справа и слева. Позволяет отрабатывать навыки интубации и искусственной вентиляции. Младенец реалистично плачет, кашляет, икает, двигает туловище и моргает.

Sputnik Автономный беспроводной симулятор пациента-подростка

Автономный беспроводной симулятор пациента-подростка позволяет проводить и отрабатывать ряд расширенных реанимационных мероприятий, учитывающих анатомические и физиологические различия в зависимости от возраста больного. Манекен способен моргать в зависимости от физиологического состояния условного пациента. Кроме этого, возможна симуляция кровотечения и различных видов секреций, изменение цвета кожи губ и пальцев.

Sputnik симулятор лапароскопии

Полностью подвижный искусственный пациент может говорить, а также имитировать различные степени конвульсий. Обучение на манекене позволит не только развить клиническое мышление, но и отработать мануальные навыки. Так, например, возможно проведение сердечно-легочной реанимации без или с использованием реального дефибриллятора и лекарственных средств. Биорбот позволяет также отрабатывать процедуры по введению правильных доз препаратов — внутримышечно, внутрикостно и внутривенно. Причем автоматика сама распознает тип и объем введенных лекарств, что позволит оценить правильность действий персонала.

Предназначение автономного беспроводного симулятора робота-пациента (торс) с анатомически правильной костно-мышечной структурой – отработка навыков расширенной сердечно-легочной реанимации, а также методов интенсивной терапии. Его возраст 40-50 лет. Особенности и преимущества в основном те же, что и у манекена-подростка. Однако в данном случае возможно даже голосовое общение с обучаемым. Взрослый симулятор позволяет автоматически регистрировать и засчитывать выполненные действия при работе со сценариями.

Sputnik Оборудование для имитации ЭКГ и отслеживания сердечного ритма при работе с симулятором пациента

"По нашему мнению, для Узбекистана такие технологии будут интересны при создании учебных симуляционных центров на базе всех медицинских вузов республики. К настоящему времени завершено строительство здания симуляционного центра при Ташкентском педиатрическом медицинском институте. Кроме этого на стадии завершения строительство аналогичного центра при Бухарском государственном медицинском институте и Ташкентской медицинской академии", — уверен руководитель представительства РЭЦ в Узбекистане Дмитрий Прохоренко..

Сценарий задается и выводится на экран, расположенный рядом с манекеном. На нем описывается задание, которое необходимо выполнить. Например, упражнение для развития базовых навыков работы с эндоскопическими ножницами и улучшению координации обеих рук. Такие упражнения пригодятся будущим хирургам.

Sputnik Презентация проекта "Эйдос Медицина" в Ташкенте

По словам представителей компании, обучение, основанное на симуляции реальных клинических ситуаций с помощью современных технологий, помогает повысить уровень профессионализма будущих медиков и улучшить их практические навыки еще в вузе. Современные разработки практически стирают границы между реальным пациентом и симулятором. Причем, это не просто концепты, реально работающие продукты, которые востребованы и эффективны в сфере подготовки медицинских кадров.