Коронавирус в Узбекистане: главное на 19 сентября

Победили болезнь еще 476 человек, всего — 47 121. Показатель выздоровления составляет 93 процента.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика

Министерство здравоохранения в субботу сообщило о выявлении 494 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число достигло 50 872.

Победили болезнь еще 476 человек, всего — 47 121. Показатель выздоровления составляет 93 процента.

На лечении находятся 3 326 пациентов.

Жертвами COVID-19 стали еще четверо зараженных, общее число умерших — 425.

Из Самарской области — домой

По данным правительства российского региона, власти Узбекистана намерены организовать для вывоза своих граждан еще четыре поезда (в дополнение к предыдущим восьми), а также — рейсы из аэропорта Курумоч.

Также в пресс-службе рассказали, что на въездах в область вновь начали работать контрольные посты — в том числе чтобы снизить риски возникновения очагов COVID-19 в палаточном лагере, где временно живут узбекистанцы.

Очередной вывозной чартер в Россию

В субботу из РУз в РФ вернулись еще 223 человека. Самолет "Уральских авиалиний" вылетел из Ташкента в Москву ранним утром.

А с 21 сентября Россия прекратит все вывозные рейсы. Оперштаб принял такое решение "в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами".

Всего с момента закрытия границ РФ было организовано более 580 вывозных рейсов, на которых перевезено свыше 92 тысяч пассажиров.

Чтобы быть готовыми

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил расширить резерв коек для пациентов с COVID-19, обеспечить учреждения необходимой медицинской аппаратурой и лекарствами на случай новой вспышки инфекции осенью.

На сегодня в 114 медучреждениях организовано 19 346 коек, готовится еще около десяти тысяч резервных мест.

Бесплатные лекарства для учителей

Все педагоги на случай возможного заражения COVID-19 будут обеспечены лекарствами (гидроксихлороксином и цинком). Соответствующее постановление подписали министерства народного образования и здравоохранения.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, с начала пандемии коронавирус выявили у более чем 30,5 миллиона человек. Число выздоровевших превысило 20,8 миллиона, скончались свыше 950 тысяч пациентов.