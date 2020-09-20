Еще около тысячи узбекистанцев отправили домой поездом из Самарской области

В сентябре на специальных поездах домой вернулись более 3,5 тысячи человек. По данным на 16 сентября, в пункте временного пребывания находились 4 282 гражданина республики.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Еще 956 граждан Узбекистана, которые не могли вернуться домой из-за закрытых границ, отправили из Самарской области на родину, сообщила РИА Новости руководитель самарского отделения Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев Диляра Сабирова.

Для их вывоза был организован специальный поезд — один из четырех, на которых планируется вернуть оставшихся в лагере соотечественников.

Кроме того, запланированы вывозные рейсы из аэропорта Курумоч.

Узбекистанцы, планирующие уехать на родину, с 15 августа начали прибывать в Кинель. Сначала они расположились на платформе железнодорожного вокзала, а 21 августа власти региона обустроили для них палаточный лагерь. С наступлением холодов там организовали обогрев.

Важная информация: во избежание прибытия большего числа людей, а также в целях снижения рисков возникновения очагов заболевания в лагере, на въездах в Самарскую область возобновлены контрольные посты.

В Ташкенте регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы и дожидаться вывозных рейсов по месту проживания в РФ.

С мая в Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собираются несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики уже организовывали вывоз более десяти тысяч соотечественников на автобусах и железнодорожном транспорте.

С 1 октября Узбекистан открывает границы для въезда и выезда любого вида транспорта в рамках поэтапного смягчения карантинных мер.