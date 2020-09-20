Скончался вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев — у него был коронавирус

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. На 57-м году жизни скончался вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курировавший в правительстве аграрную и продовольственную сферу страны.
Информацию подтвердили в хокимияте Бухарской области.
Отметим, что Барноев продолжительное время лечился от COVID-19, который ему диагностировали в конце июля. Он проходил лечение в частной клинике Akfa Medline.
По неподтвержденным данным, незадолго до смерти Барноев также наблюдался в Германии.
Пост заместителя премьер-министра он занимал с февраля 2020 года. Также с июля возглавлял Федерацию коневодства и конного спорта Узбекистана.
До этого — с декабря 2016 года по февраль 2020-го — Барноев был хокимом Бухарской области.