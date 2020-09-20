Скончался вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев — у него был коронавирус

О том, что чиновник заразился коронавирусом, стало известно в конце июля.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. На 57-м году жизни скончался вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курировавший в правительстве аграрную и продовольственную сферу страны.

Информацию подтвердили в хокимияте Бухарской области.

Отметим, что Барноев продолжительное время лечился от COVID-19, который ему диагностировали в конце июля. Он проходил лечение в частной клинике Akfa Medline.

По неподтвержденным данным, незадолго до смерти Барноев также наблюдался в Германии.

Пост заместителя премьер-министра он занимал с февраля 2020 года. Также с июля возглавлял Федерацию коневодства и конного спорта Узбекистана.

До этого — с декабря 2016 года по февраль 2020-го — Барноев был хокимом Бухарской области.