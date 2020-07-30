Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев болен COVID-19

Барноев занял пост заместителя премьер-министра в феврале 2020 года. До этого он был хокимом Бухарской области.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курирующий в правительстве аграрную и продовольственную сферу страны, заразился коронавирусом, сообщается на Telegram-канале Koronavirus Info.

"Заместитель премьер-министра Уктам Барноев болен коронавирусом и сейчас находится на лечении", — говорится в публикации.

Также на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций стало известно, что COVID-19 обнаружен у хокима Бухарской области Карима Камалова, он проходит лечение в Ташкенте.

Ранее Минздрав сообщал, что председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муса Ерниязов и хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов заразились COVID-19. По данным члена штаба по борьбе с коронавирусом Анвара Алимова, Ерниязов находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщалось ранее, инфекция также была выявлена у начальника Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабмине Нурмата Отабекова.

От осложнений, вызванных коронавирусом, 28 июля скончался замминистра финансов Узбекистана Ёркин Турсунов.

По последним данным, в республике выявлено в общей сложности 23 078 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 13 432 человек, скончались — 134.

Карантин в стране продлен до 15 августа.