Президент посетил дом Уктама Барноева и выразил соболезнования его семье

Чиновник ушел из жизни накануне после продолжительного лечения от коронавирусной инфекции.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев посетил дом бывшего вице-премьера по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктама Барноева, скончавшегося накануне.

Были прочитаны суры из Корана.

Президент Шавкат Мирзиёев посетил дом покойного Уктама Барноева и выразил соболезнования его матери, супруге и детям Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев посетил дом покойного Уктама Барноева и выразил соболезнования его матери, супруге и детям Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев посетил дом покойного Уктама Барноева Пресс-служба президента Узбекистана 1 / 3 Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев посетил дом покойного Уктама Барноева и выразил соболезнования его матери, супруге и детям

Президент также выразил соболезнования матери, супруге и детям покойного, пожелал им сил и терпения.

"Уктамжон был благородным, сильным, самоотверженным, патриотичным, достойным подражания человеком. Мы работали вместе еще в то время, когда я был премьер-министром. Он понимал меня с полуслова. Получить такое воспитание, стать таким кадром — редкий случай. А в последнее время мы начали большую работу в тяжелой сфере, которую я ему доверил, а полагался я на него сполна", — сказал Мирзиёев.

Напомним, что вице-премьер республики скончался от осложнений, связанных с коронавирусом. Заболевание у него выявили в конце июля.

Глава государства добавил, что пандемия, к сожалению, охватила весь мир.

Пресс-служба президента Узбекистана Член Сената Олий Мажлиса Уктам Барноев

"Мы сделали все возможное для его выздоровления. Но умереть всем суждено. Такова воля Аллаха. Это несчастье для всех нас. Да будет его место в раю!", — заключил Мирзиёев.

Он пообещал, что семье покойного будет оказана постоянная забота.

Члены семьи Барноева, в свою очередь, выразили признательность главе республики и пожелали мира, спокойствия и благополучия узбекскому народу.