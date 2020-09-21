Президент посетил дом Уктама Барноева и выразил соболезнования его семье

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев посетил дом бывшего вице-премьера по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктама Барноева, скончавшегося накануне.
Были прочитаны суры из Корана.
- Президент Шавкат Мирзиёев посетил дом покойного Уктама Барноева и выразил соболезнования его матери, супруге и детямПресс-служба президента Узбекистана
- Президент Шавкат Мирзиёев посетил дом покойного Уктама Барноева и выразил соболезнования его матери, супруге и детямПресс-служба президента Узбекистана
- Президент Шавкат Мирзиёев посетил дом покойного Уктама БарноеваПресс-служба президента Узбекистана
Президент также выразил соболезнования матери, супруге и детям покойного, пожелал им сил и терпения.
"Уктамжон был благородным, сильным, самоотверженным, патриотичным, достойным подражания человеком. Мы работали вместе еще в то время, когда я был премьер-министром. Он понимал меня с полуслова. Получить такое воспитание, стать таким кадром — редкий случай. А в последнее время мы начали большую работу в тяжелой сфере, которую я ему доверил, а полагался я на него сполна", — сказал Мирзиёев.
Напомним, что вице-премьер республики скончался от осложнений, связанных с коронавирусом. Заболевание у него выявили в конце июля.
Глава государства добавил, что пандемия, к сожалению, охватила весь мир.
"Мы сделали все возможное для его выздоровления. Но умереть всем суждено. Такова воля Аллаха. Это несчастье для всех нас. Да будет его место в раю!", — заключил Мирзиёев.
Он пообещал, что семье покойного будет оказана постоянная забота.
Члены семьи Барноева, в свою очередь, выразили признательность главе республики и пожелали мира, спокойствия и благополучия узбекскому народу.