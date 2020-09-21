20:21 21 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
Президент Шавкат Мирзиёев посетил дом покойного Уктама Барноева и выразил соболезнования его матери, супруге и детям

Президент посетил дом Уктама Барноева и выразил соболезнования его семье

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
52310
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/15/15022280.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200921/15022682/Prezident-posetil-dom-Uktama-Barnoeva-i-vyrazil-soboleznovaniya-ego-seme.html

Чиновник ушел из жизни накануне после продолжительного лечения от коронавирусной инфекции.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев посетил дом бывшего вице-премьера по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктама Барноева, скончавшегося накануне.

Были прочитаны суры из Корана.

  • Президент Шавкат Мирзиёев посетил дом покойного Уктама Барноева и выразил соболезнования его матери, супруге и детям
    Президент Шавкат Мирзиёев посетил дом покойного Уктама Барноева и выразил соболезнования его матери, супруге и детям
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Президент Шавкат Мирзиёев посетил дом покойного Уктама Барноева и выразил соболезнования его матери, супруге и детям
    Президент Шавкат Мирзиёев посетил дом покойного Уктама Барноева и выразил соболезнования его матери, супруге и детям
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Президент Шавкат Мирзиёев посетил дом покойного Уктама Барноева
    Президент Шавкат Мирзиёев посетил дом покойного Уктама Барноева
    Пресс-служба президента Узбекистана
1 / 3
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев посетил дом покойного Уктама Барноева и выразил соболезнования его матери, супруге и детям

Президент также выразил соболезнования матери, супруге и детям покойного, пожелал им сил и терпения.

"Уктамжон был благородным, сильным, самоотверженным, патриотичным, достойным подражания человеком. Мы работали вместе еще в то время, когда я был премьер-министром. Он понимал меня с полуслова. Получить такое воспитание, стать таким кадром — редкий случай. А в последнее время мы начали большую работу в тяжелой сфере, которую я ему доверил, а полагался я на него сполна", — сказал Мирзиёев.

Напомним, что вице-премьер республики скончался от осложнений, связанных с коронавирусом. Заболевание у него выявили в конце июля.

Глава государства добавил, что пандемия, к сожалению, охватила весь мир.

Член Сената Олий Мажлиса Уктам Барноев
Пресс-служба президента Узбекистана
Член Сената Олий Мажлиса Уктам Барноев
"Мы сделали все возможное для его выздоровления. Но умереть всем суждено. Такова воля Аллаха. Это несчастье для всех нас. Да будет его место в раю!", — заключил Мирзиёев.

Он пообещал, что семье покойного будет оказана постоянная забота.

Члены семьи Барноева, в свою очередь, выразили признательность главе республики и пожелали мира, спокойствия и благополучия узбекскому народу.

Теги:
коронавирус, Узбекистан, президент, соболезнования, Шавкат Мирзиёев, Уктам Барноев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Лучшее фото на память: рисовые террасы во Вьетнаме
Радиоактивный отдых: по Чернобылю проводят экскурсии на вездеходах - YouTube
Зона отчуждения на вездеходе: новые маршруты туристов в Чернобыле - видео
Узбекистан открывает границы: правила въезда
Узбекистан открывает границы: правила въезда

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться