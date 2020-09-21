Узбекистан заинтересован в совместных с РФ испытаниях вакцины от COVID

Стороны обсудили текущую эпидемическую ситуацию в России и Узбекистане, условия снятия введенных ограничений, а также ход испытаний российской вакцины.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. Узбекистан выразил заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор", сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Узбекистанская сторона выразила заинтересованность принять участие в совместных исследованиях по применению вакцины после ее регистрации", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор в режиме видеоконференции провел встречу с Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия при министерстве здравоохранения Республики Узбекистан по вопросам борьбы с распространением нового коронавируса, включая разработку вакцины для профилактики COVID-19.

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Также стороны обсудили текущую эпидемическую ситуацию в России и Узбекистане, условия снятия введенных ограничений, а также ход испытаний российской вакцины "ЭпиВакКорона", разрабатываемой ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.