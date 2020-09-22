Вынесен приговор по делу о смерти мужчины в Чиракчинском РОВД

Двадцать третьего января подозреваемый в краже скота 32-летний мужчина скончался в результате пыток в здании Управления внутренних дел.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Судебная коллегия Верховного суда Узбекистана в понедельник вынесла приговор в отношении сотрудников Чиракчинского РОВД, в котором 23 января в результате пыток умер 32-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Сената Олий Мажлиса.

"Подсудимый Н. Овлаев приговорен к девяти годам, А. Жанкабилов — к 8,5 года, Ш. Рахмонов — к шести годам, А. Тожиноров — к 5,5 года лишения свободы, Б. Гайратов — к четырем годам ограничения свободы", — говорится в публикации.

Напомним, следственные действия в рамках этого уголовного дела находились под контролем генерального прокурора. Также за ситуацией следил Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности.