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Вынесен приговор по делу о смерти мужчины в Чиракчинском РОВД

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200922/15027677/Vynesen-prigovor-po-delu-o-smerti-muzhchiny-v-Chirakchinskom-ROVD.html

Двадцать третьего января подозреваемый в краже скота 32-летний мужчина скончался в результате пыток в здании Управления внутренних дел.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Судебная коллегия Верховного суда Узбекистана в понедельник вынесла приговор в отношении сотрудников Чиракчинского РОВД, в котором 23 января в результате пыток умер 32-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Сената Олий Мажлиса.

"Подсудимый Н. Овлаев приговорен к девяти годам, А. Жанкабилов — к 8,5 года, Ш. Рахмонов — к шести годам, А. Тожиноров — к 5,5 года лишения свободы, Б. Гайратов — к четырем годам ограничения свободы", — говорится в публикации.

Напомним, следственные действия в рамках этого уголовного дела находились под контролем генерального прокурора. Также за ситуацией следил Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности.

Теги:
Кашкадарьинская область, уголовное дело, РОВД, Приговор, Узбекистан, смерть, пытки



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