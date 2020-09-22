Азиз Абдухакимов призвал поддержать инициативу "День без автомобиля"

Основная цель таких мероприятий — способствовать снижению загрязнения воздуха за счет различных выбросов от автомобилей, а также популяризировать пешие и велосипедные прогулки.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов призвал узбекистанцев поддержать Всемирный день без автомобиля, который проходит сегодня, 22 сентября.

"Я призываю вас поддержать эту инициативу и попробовать обойтись в этот день без автомобиля", - написал он в своем Facebook.

22 сентября — Всемирный день без автомобиля широко отмечается во многих странах мира. По оценкам, более 100 миллионов человек из более чем 1500 городов по всему миру в этот день отказываются от использования автомобилей и передвигаются на велосипеде или пешком.

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В этот день автомобилисты не пользуются личным автотранспортом хотя бы сутки, а в некоторых городах и странах проводятся специальные акции, пропагандирующие идею пеших прогулок, езды на велосипеде, использования общественного транспорта, а также пеших прогулок на работу и отдых.

Основная цель таких мероприятий — способствовать снижению загрязнения воздуха за счет различных выбросов от автомобилей, а также популяризировать пешие и велосипедные прогулки.