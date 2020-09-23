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Руки с мобильными телефонами

В Узбекистане изменили порядок регистрации IMEI-кодов сотовых телефонов

© Foto : pixabay.com / terimakasih0
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200923/15033197/V-Uzbekistane-izmenili-poryadok-registratsii-IMEI-kodov-sotovykh-telefonov.html

Это, как ожидается, позволит предотвратить случаи регистрации мобильных устройств путем использования персональных данных третьих лиц без их ведома.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Оператор системы UZIMEI внес изменения в порядок регистрации IMEI-кодов мобильных устройств.

Мобильный телефон
© Sputnik / Константин Родиков
В Узбекистане выявлены случаи регистрации IMEI на паспорта третьих лиц

Теперь абонентский номер при регистрации должен быть оформлен у мобильного оператора на имя заявителя.

Отмечается, что новые меры позволят предотвратить случаи регистрации сотовых телефонов с использованием персональных данных третьих лиц (к примеру, паспортные данные) без их ведома.

Как можно зарегистрировать IMEI-код мобильного устройства:

  • на сайте оператора;
  • отправив SMS на короткий номер 1170;
  • сделав USSD-запрос *1170#;
  • на сайте Единого портала государственных услуг;
  • у оператора UZIMEI (адрес: Ташкент, Алмазарский район, массив Себзор, 18-А, ориентир: здание 240 АТС);
  • на почте.

Важно: IMEI-код регистрируется лишь один раз, вне зависимости от смены SIM-карты.

Ранее МВД совместно с Государственным таможенным комитетом (ГТК) возбудил проверку в связи с выявленными случаями регистрации идентификационных номеров мобильных устройств на паспортные данные третьих лиц.

О случаях данной противозаконной деятельности правоохранителей проинформировал UZIMEI.

Теги:
Узбекистан, мобильный телефон



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