В Узбекистане изменили порядок регистрации IMEI-кодов сотовых телефонов

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Оператор системы UZIMEI внес изменения в порядок регистрации IMEI-кодов мобильных устройств.
Теперь абонентский номер при регистрации должен быть оформлен у мобильного оператора на имя заявителя.
Отмечается, что новые меры позволят предотвратить случаи регистрации сотовых телефонов с использованием персональных данных третьих лиц (к примеру, паспортные данные) без их ведома.
Как можно зарегистрировать IMEI-код мобильного устройства:
- на сайте оператора;
- отправив SMS на короткий номер 1170;
- сделав USSD-запрос *1170#;
- на сайте Единого портала государственных услуг;
- у оператора UZIMEI (адрес: Ташкент, Алмазарский район, массив Себзор, 18-А, ориентир: здание 240 АТС);
- на почте.
Важно: IMEI-код регистрируется лишь один раз, вне зависимости от смены SIM-карты.
Ранее МВД совместно с Государственным таможенным комитетом (ГТК) возбудил проверку в связи с выявленными случаями регистрации идентификационных номеров мобильных устройств на паспортные данные третьих лиц.
О случаях данной противозаконной деятельности правоохранителей проинформировал UZIMEI.