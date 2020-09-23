В Узбекистане изменили порядок регистрации IMEI-кодов сотовых телефонов

Это, как ожидается, позволит предотвратить случаи регистрации мобильных устройств путем использования персональных данных третьих лиц без их ведома.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Оператор системы UZIMEI внес изменения в порядок регистрации IMEI-кодов мобильных устройств.

Теперь абонентский номер при регистрации должен быть оформлен у мобильного оператора на имя заявителя.

Отмечается, что новые меры позволят предотвратить случаи регистрации сотовых телефонов с использованием персональных данных третьих лиц (к примеру, паспортные данные) без их ведома.

Как можно зарегистрировать IMEI-код мобильного устройства:

на сайте оператора;

отправив SMS на короткий номер 1170;

сделав USSD-запрос *1170#;

на сайте Единого портала государственных услуг;

у оператора UZIMEI (адрес: Ташкент, Алмазарский район, массив Себзор, 18-А, ориентир: здание 240 АТС);

на почте.

Важно: IMEI-код регистрируется лишь один раз, вне зависимости от смены SIM-карты.

Ранее МВД совместно с Государственным таможенным комитетом (ГТК) возбудил проверку в связи с выявленными случаями регистрации идентификационных номеров мобильных устройств на паспортные данные третьих лиц.

О случаях данной противозаконной деятельности правоохранителей проинформировал UZIMEI.