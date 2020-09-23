Узбекистанец пытался вывезти $180 тыс. в Кыргызстан, перебросив сумку через границу

Сотрудники спецслужбы задержали жителя Андижанской области, который намеревался перебросить сумку с валютой через ограждение на пограничной полосе с соседней республикой.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Сотрудники СГБ Узбекистана задержали мужчину, который пытался нелегально вывезти 180 тысяч долларов в Кыргызстан.

Отмечается, что житель Ходжаабадского района Андижанской области планировал перебросить сумку с валютой через ограждение на пограничной полосе с соседней республикой.

"Возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия, принимаются необходимые меры по выявлению причастных к этому делу лиц", — заявили в СГБ.

Напомним, что физические лица могут вывезти за пределы Узбекистана без специального разрешения до 70 миллионов сумов (около 6,8 тысячи долларов).

Обязательной декларации подлежит сумма, объем которой не превышает эквивалент в 100 миллионов сумов (примерно 9,7 тысячи долларов).

Согласно Уголовному кодексу РУз, за контрабанду наличной валюты грозит до восьми лет лишения свободы.

Отметим, что спецслужбы Узбекистана регулярно пресекают попытки вывоза крупных партий контрабанды иностранной валюты, в том числе российских рублей.

Так, в феврале правоохранители задержали местного жителя, который пытался переправить в Кыргызстан более 4 миллионов рублей и 200 тысяч долларов.