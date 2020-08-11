Физлицам разрешили вывозить из Узбекистана больше наличной валюты

Не декларируя можно будет вывезти за границу сумму, эквивалентную 70 миллионам сумов (около 6,8 тысячи долларов).

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Изменился порядок вывоза за границу Узбекистана физическими лицами наличных денежных средств, сообщили в пресс-службе Минюст.

Соответствующее постановление правительство республики приняло накануне.

Согласно документу, за пределы страны без специального разрешения можно будет вывезти сумму, объем которой не превышает эквивалент в 100 миллионов сумов с обязательной декларацией (по нынешнему курсу - примерно 9,7 тысячи долларов). Не декларируя можно будет вывезти за границу до 70 миллионов сумов (около 6,8 тысячи долларов).

Постановление правительства вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

Для справки: согласно действующим правилам, за пределы страны можно вывозить до 5 тысяч долларов с обязательной декларацией и до 2 тысячи долларов без декларации.