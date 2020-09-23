В Узбекистане предотвратят дискриминацию людей с психическими заболеваниями

В законопроект документа включены нормы, направленные также на защиту общества от общественно опасных действий людей с психическими расстройствами.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. В Закон "О психиатрической помощи" будут внесены изменения и дополнения. Депутаты Законодательной палаты обсуждают проект документа, говорится на сайте Нижней палаты парламента страны. Он предусматривает защиту прав лиц с психическими расстройствами, права и обязанности медицинских работников и других специалистов, виды психиатрической помощи, порядок обжалования действий по оказанию психиатрической помощи.

В законе уточнен порядок размещения лиц с психическими расстройствами в медицинские и социальные учреждения, устраняются существующие бюрократические сложности. Проект определяет сотрудничество между правительством и неправительственными организациями в области психиатрии, предоставление социальной поддержки и психиатрической помощи людям с психическими расстройствами, лицам и учреждениям, оказывающим психиатрическую помощь.

В документе также приводятся четкие определения таких понятий, как "психиатрическая помощь", "психиатрическое учреждение", "психическое расстройство".

Законопроект предусматривает введение единого электронного реестра сведений о лицах, поступивших в диспансеры с психическими расстройствами, о продолжительности пребывания в психиатрических учреждениях, лекарствах, социальных услугах и льготах, предусмотренных отдельной статьей.

В документ включены нормы, направленные на предотвращение необоснованной дискриминации людей с психическими расстройствами в обществе, а также на защиту общества от общественно опасных действий людей с психическими расстройствами.

Установлены специальные процедуры для лечения пациентов с психическими расстройствами, их реинтеграции в общественную жизнь и защиты их интересов.

Для справки: По данным Всемирной организации здравоохранения, психическое расстройство сейчас наблюдается в среднем у каждого четвертого человека. В ближайшем будущем психические проблемы могут стать вторыми после сердечных заболеваний.