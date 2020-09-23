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Праздник Сабантуй в центральном парке Ташкента

Прошедшим определенное количество шагов в день узбекистанцам предоставят льготы

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200923/15038218/Proshedshim-opredelennoe-kolichestvo-shagov-v-den-uzbekistantsam-predostavyat-lgoty.html

Каждому прошедшему не менее десяти тысяч шагов в день, триста тысяч в месяц, 3,6 миллионов в год гражданину будут предоставлены 50% скидки на все госуслуги и абонемент на пользование спортивными зданиями.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. В Узбекистане планируется предоставить 50% скидку на оказание госуслуг тем, кто пройдет определенное количество шагов в день, говорится в проекте постановления президента Узбекистана "О мерах по развитию массового спорта и внедрению здорового образа жизни в жизнь каждого гражданина".

"До 1 февраля 2021 года запустится платформа под названием "Новое дыхание" для пропаганды ежедневной ходьбы и бега", - говорится в сообщении.

Каждому прошедшему не менее десяти тысяч шагов в день, триста тысяч в месяц, 3,6 миллионов в год гражданину будут предоставлены 50% скидки на все госуслуги и абонемент на пользование спортивными зданиями.

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Министерство юстиции обеспечит интеграцию платформы "Новое дыхание" с системой предоставления государственных услуг.

Теги:
спорт, скидки, Узбекистан, Узбекистан



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