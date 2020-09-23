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Мусульманские паломники во время хаджа

Саудовская Аравия разрешила хадж для иностранных граждан

© AP Photo /
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200923/15040004/Saudovskaya-Araviya-razreshila-khadzh-dlya-inostrannykh-grazhdan.html

Также известно, что количество паломников будет увеличиваться до 1 ноября, то есть до третьего этапа.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Власти Саудовской Аравии дали разрешение на совершение хаджа умра (малый хадж) для иностранных граждан, сообщает МВД этой страны, пишут местные СМИ.

Документ одобрен по согласованию с органами здравоохранения страны и будет проходить в три этапа. Граждане зарубежных стран смогут совершать паломничество с 1 ноября этого года.

"На первом и втором этапе, с 4 октября 2020 года, к святым местам будет разрешено гражданам самой Саудовской Аравии. При этом в соответствии с санитарными нормами паломников не должно быть больше 6 тысяч человек в день", - говорится в сообщении.

Также известно, что количество паломников будет увеличиваться до 1 ноября, то есть до третьего этапа.

Напомним, территория Мекки, где расположены святые для мусульман места, была закрыта для свободного передвижения из-за большого числа инфицированных COVID-19.

Саудовская Аравия отменила хадж для иностранных паломников >>

отмена хаджа в июне не стала неожиданностью: о том, что подготовка к нему приостановлена до стабилизации эпидемиологической ситуации, власти Саудовской Аравии сообщили еще в апреле. Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов после появления этой информации обратился ко всем мусульманам, попросил не печалиться и предложил посмотреть на ситуацию под другим углом. По его словам, то, что по-настоящему важно, — это чистые помыслы и искренние намерения человека.

Теги:
религия, Саудовская Аравия, Саудовская Аравия, малый хадж, хадж, Мекка, Мекка



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