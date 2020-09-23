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Граждане Узбекистана во время посадки на вывозной поезд

Более 900 граждан Узбекистана выехали поездом на родину из Самарской области

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200923/15040316/Bolee-900-grazhdan-Uzbekistana-vyekhali-poezdom-na-rodinu-iz-Samarskoy-oblasti.html

В пункте временного пребывания остаются люди, но за последние сутки в лагерь не приехал ни один человек.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Еще более 900 граждан Узбекистана, которые не могли вернуться домой из-за закрытых границ, в среду отправили поездом из Самарской области на родину, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

"Двадцать третьего сентября с железнодорожной станции Кинель отправлен вывозной поезд в Ташкент. На родину уехали более 900 граждан республики Узбекистан", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в пункте временного пребывания остаются люди, но за последние сутки в лагерь не приехал ни один человек. Представитель пресс-службы также напомнила, что вывозные поезда в Ташкент организованы в Новосибирской области.

Кроме того, вывозные рейсы в Узбекистан самолетами осуществляются в аэропортах Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Также с 17 сентября Uzbekistan Airways открыли свободную продажу билетов на чартерные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону в Ташкент.

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Напомним, в Ташкенте регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы и дожидаться вывозных рейсов по месту проживания в РФ.

С мая в Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собираются несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики уже организовывали вывоз более десяти тысяч соотечественников на автобусах и железнодорожном транспорте.

С 1 октября Узбекистан открывает границы для въезда и выезда любого вида транспорта в рамках поэтапного смягчения карантинных мер.

Теги:
Поезд, Россия, Россия, Самарская область, Самара, Узбекистан, Узбекистан



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