11:23 24 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12210.60
  • USD10315.62
Поиск
Пустые улицы Ташкента

В Узбекистане планируется установить "День без автомобиля"

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
Получить короткую ссылку
133 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200924/15040842/V-Uzbekistane-planiruetsya-osnovat-Den-bez-avtomobilya.html

Также проектом предусмотрено возведение надземных и подземных переходов на перекрестках с большим потоком машин и крупных пересечениях дорог.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. В соответствии с проектом постановления президента, в Министерстве физической культуры и спорта предложили назначить республиканский "День без автомобиля".

В ряде стран Международный день без автомобиля проводится 22 сентября, в связи с этим в документе предусмотрено со следующего года объявить каждое третье воскресенье сентября "Днем без автомобилей". В течение суток планируется запретить движение транспорта, кроме спецтранспорта, такси, доставки, скорой помощи, общественного транспорта, а также личного транспорта в случаях веской необходимости.

Кроме того, на основании решения Совета народных депутатов "День без автомобиля" может проводиться в городах и областях отдельно.

Водитель за рулем автомобиля
© CC0 / pixabay
Всемирный день без автомобиля: плюсы и минусы

Также проектом предусмотрено возведение надземных и подземных переходов на перекрестках с большим потоком машин и крупных пересечениях дорог. Отмечается, что при установке светофоров временной интервал переключения сигнала устройства должен быть приоритетным для пешеходов.

Обсуждение проекта продлится до 8 октября 2020 года.

Напомним: 22 сентября заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов на своей официальной странице в Facebook призывал узбекистанцев поддержать Всемирный день без автомобиля. 

Теги:
Постановление, проект, Узбекистан, День без автомобиля



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Зеркало души: макроснимки глаз животных - фотолента
США создадут коалицию против Северного потока - 2: остановит ли это строительство?
США создадут коалицию против "Северного потока – 2": придет ли проекту конец?
Внешнеторговый оборот Узбекистана за январь-август 2020 г.
Внешняя торговля Узбекистана: серьезное снижение импорта и "золотой рекорд"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться