Сколько IMEI-кодов зарегистрировали в Узбекистане - ответ Мининфокома

После внедрения системы регистрации идентификационных кодов мобильных устройств, начиная с 1 ноября 2019 года до 15 сентября 2020 года было импортировано 911 882 штук мобильных устройств на сумму 47,3 миллиона долларов.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Посредством системы регистрации мобильных устройств в Узбекистане зарегистрировано порядка 47,14 миллиона IMEI-кодов, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

С 1 апреля 2019 года до 1 ноября 2019 года ­– 42,61 миллиона IMEI-кодов в автоматическом режиме;

С 1 ноября до 1 декабря 2019 года – 1,47 миллиона IMEI-кодов бесплатно путем обращения к оператору;

С 1 января до 15 сентября 2020 года – 3,06 миллиона IMEI-кодов на платной основе, из них импортёрами – 691,1 тысячи (22,5 процента), 51,5 тысячи со стороны местных производителей (1,7 процента), 2,323 миллиона со стороны физических лиц (75,8 процента).

После внедрения системы регистрации идентификационных кодов мобильных устройств, начиная с 1 ноября 2019 года до 15 сентября 2020 года было импортировано 911 882 штук мобильных устройств на сумму 47,3 миллиона долларов.

Мобильные устройства в основном импортировались из Китая, Вьетнама, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Гонконга и Казахстана. Количество импортеров выросло в 2,7 раза, или увеличилось на 41 субъект по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, оператор системы UZIMEI внес изменения в порядок регистрации IMEI-кодов мобильных устройств. Теперь абонентский номер при регистрации должен быть оформлен у мобильного оператора на имя заявителя.

Отмечается, что новые меры позволят предотвратить случаи регистрации сотовых телефонов с использованием персональных данных третьих лиц (к примеру, паспортные данные) без их ведома.