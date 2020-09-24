В Самару направили автобусы для вывоза еще около 700 узбекистанцев

Первая колонна прибудет в российский регион 25 сентября и в этот же день выедет обратно в Узбекистан, забрав около 700 соотечественников.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Власти Узбекистана направили в Самарскую область колонну автобусов для вывоза около 700 соотечественников, сообщил РИА Новости представитель оперштаба при кабмине страны.

"Будет налажено специальное автобусное сообщение. Сегодня первые 15 автобусов выехали из Ташкента в Самарскую область", - сказал представитель оперштаба.

По его словам, решение об открытии сообщения принято республиканской спецкомиссией по борьбе с коронавирусом совместно с профильными ведомствами России и Казахстана.

Первая колонна прибудет в российский регион 25 сентября и в этот же день выедет обратно в Узбекистан, забрав около 700 соотечественников. По его оценке, следующая колонна может быть отправлена в Самарскую область в начале следующей недели.

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Напомним, в Ташкенте регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы и дожидаться вывозных рейсов по месту проживания в РФ.

С мая в Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собираются несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики уже организовывали вывоз более десяти тысяч соотечественников на автобусах и железнодорожном транспорте.

С 1 октября Узбекистан открывает границы для въезда и выезда любого вида транспорта в рамках поэтапного смягчения карантинных мер.