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Филиал Университета Губкина в Ташкенте передал более 150 экземпляров учебников школам города

Утвержден размер арендной платы за комплект учебников — МНО

Пресс-служба университета нефти и газа им. И.М.Губкина
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200924/15041156/Utverzhden-razmer-arendnoy-platy-za-komplekt-uchebnikov--MNO.html

В период пандемии коронавируса срок внесения платежа за временное пользование учебными принадлежностями продлен до 10 октября.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Для упрощения системы расчета платежей за временное пользование комплектом учебников и создания удобств родителям, начиная с 2020-2021 учебного года планируется ввести единую арендную плату в размере 2,2 тысячи сумов за одну книгу или тетрадь упражнений. Цена за полный комплект учебников варьируется от 24,2 до 44 тысяч сумов. Об этом сообщают в пресс-службе МНО.

В период пандемии коронавируса срок внесения арендной платы за комплект учебников продлен до 10 октября. В том случае, если у родителей возникнут трудности с оплатой, они могут обратиться в общеобразовательное учреждение с просьбой о продлении срока. При таком раскладе платеж разрешается внести в два этапа: 50% до 10 октября, оставшуюся часть – до 30 ноября.
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Отмечено, что в ситуации, связанной с неполной выдачей комплекта учебников родители могут обратиться в управления народного образования по телефонам горячих линий.

В Министерстве напомнили, что в соответствии с установленным порядком, фонд школьной библиотеки на безвозмездной основе может предоставить учебники учащимся из семей, нуждающихся в социальной защите.

Теги:
Узбекистан, школы, учебный год, Министерство народного образования Узбекистана, учебник



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