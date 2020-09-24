Утвержден размер арендной платы за комплект учебников — МНО

В период пандемии коронавируса срок внесения платежа за временное пользование учебными принадлежностями продлен до 10 октября.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Для упрощения системы расчета платежей за временное пользование комплектом учебников и создания удобств родителям, начиная с 2020-2021 учебного года планируется ввести единую арендную плату в размере 2,2 тысячи сумов за одну книгу или тетрадь упражнений. Цена за полный комплект учебников варьируется от 24,2 до 44 тысяч сумов. Об этом сообщают в пресс-службе МНО.

В период пандемии коронавируса срок внесения арендной платы за комплект учебников продлен до 10 октября. В том случае, если у родителей возникнут трудности с оплатой, они могут обратиться в общеобразовательное учреждение с просьбой о продлении срока. При таком раскладе платеж разрешается внести в два этапа: 50% до 10 октября, оставшуюся часть – до 30 ноября.

Отмечено, что в ситуации, связанной с неполной выдачей комплекта учебников родители могут обратиться в управления народного образования по телефонам горячих линий.

В Министерстве напомнили, что в соответствии с установленным порядком, фонд школьной библиотеки на безвозмездной основе может предоставить учебники учащимся из семей, нуждающихся в социальной защите.