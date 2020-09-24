В посольстве РФ в Узбекистане состоится телефонная конференция с консулом

Заинтересованные граждане смогут задать вопросы по консульской тематике лично Ивану Фетисову в режиме реального времени.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. По многочисленным предложениям граждан, в посольстве Российской Федерации в Узбекистане состоится селекторное совещание заведующего консульским отделом Ивана Фетисова с заинтересованными лицами. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

Прямое включение телефонной конференции в режиме реального времени пройдет 25 сентября с 10.00 до 13.00.

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В ведомстве отмечают, что в рамках указанного интервала все желающие смогут задать вопросы по консульской тематике лично Фетисову, позвонив по номеру: +998(78)140-72-00.



