17:30 24 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12210.60
  • USD10315.62
Поиск

Почему СЭС отказывают в тестах на COVID-19 и отправляют в частные клиники

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
Получить короткую ссылку
11 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/0e/14967890.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200924/15046398/Pochemu-SES-ne-delayut-testy-na-COVID-19-a-otpravlyayut-v-chastnye-kliniki.html

Кому все-таки положено бесплатное тестирование на наличие коронавирусной инфекции — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Главный государственный санитарный инспектор республики Нурмат Отабеков ответил на один из насущных вопросов, который касается тестирования населения на COVID-19.

Карантин в Узбекистане
Информационная служба ГУБДД МВД РУз
Отабеков не исключил возможности введения в Узбекистане нового карантина

Специалист объяснил, почему Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) отказали некоторым гражданам в проведении бесплатных анализов.

По его словам, если у человека нет никаких симптомов COVID-19 и если он не контактировал с инфицированным, то бесплатное тестирование не предусмотрено.

"В настоящее время все районные СЭС оснащены тест-системами. Однако показания, для которых необходима сдача анализа на коронавирус, определяются врачом. Пациенты, находившиеся в контакте с зараженными, и те, кто прибыл из стран, где эпидемиологическая ситуация не стабилизировалась, могут пройти обследование на бесплатной основе", — заявил Отабеков.

В остальных случаях тестирование проводится за собственный счет в частных клиниках, подытожил эпидемиолог.

Теги:
пандемия, Узбекистан, частный медцентр, клиники, коронавирус, тест-системы, тестирование, тест



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Баббл-гам навсегда: история появления жевательной резинки - фотолента
Захарова о "черном списке" для ЕС: это ответ РФ на конфронтационную линию Европы
Внешнеторговый оборот Узбекистана за январь-август 2020 г.
Внешняя торговля Узбекистана: серьезное снижение импорта и "золотой рекорд"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться