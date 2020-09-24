Почему СЭС отказывают в тестах на COVID-19 и отправляют в частные клиники

Кому все-таки положено бесплатное тестирование на наличие коронавирусной инфекции — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Главный государственный санитарный инспектор республики Нурмат Отабеков ответил на один из насущных вопросов, который касается тестирования населения на COVID-19.

Специалист объяснил, почему Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) отказали некоторым гражданам в проведении бесплатных анализов.

По его словам, если у человека нет никаких симптомов COVID-19 и если он не контактировал с инфицированным, то бесплатное тестирование не предусмотрено.

"В настоящее время все районные СЭС оснащены тест-системами. Однако показания, для которых необходима сдача анализа на коронавирус, определяются врачом. Пациенты, находившиеся в контакте с зараженными, и те, кто прибыл из стран, где эпидемиологическая ситуация не стабилизировалась, могут пройти обследование на бесплатной основе", — заявил Отабеков.

В остальных случаях тестирование проводится за собственный счет в частных клиниках, подытожил эпидемиолог.