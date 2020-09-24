Почему в Узбекистане растет спрос на учебу в России? Мнение эксперта

За пять лет количество студентов из РУз в российских вузах увеличилось в 2,5 раза. Однако стране не грозят миграционные оттоки в РФ, считают в экспертной среде.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik, Данара Курманова. Сотрудничество России и Узбекистана в сфере образования набирает обороты.

Ташкентский филиал Астраханского государственного технического университета (АГТУ) завершает первый набор студентов и планирует начать учебный год уже в октябре – правда, пока в формате онлайн из-за пандемии коронавируса. Однако, как рассказали Sputnik в администрации АГТУ, когда ситуация в стране нормализуется, университет планирует направить преподавателей профильных дисциплин в Ташкент.

"Инициаторами открытия филиала нашего университета в Ташкенте стали правительство и президент Узбекистана. Власти страны заинтересовались специальностями АГТУ в сфере рыбного хозяйства, поэтому в ташкентском филиале мы предлагаем обучение по таким специальностям, как "Водные биоресурсы и аквакультура" или "Экология и природопользование", – пояснили в пресс-службе вуза.

Филиал АГТУ в Ташкенте только начинает работу, поэтому пока здесь можно получить только степень бакалавра. Но руководство вуза уже обсуждает создание профессиональных программ повышения квалификации на базе ташкентского отделения, так как спрос на получение российского образования в Узбекистане растет.

Если в 2015 году, по данным портала Study in Russia, в российских вузах учились 14 тысяч студентов из Узбекистана, сегодня их число превышает 35 тысяч.

Sputnik разбирался, чем вызван повышенный интерес узбекистанцев к вузам России и как учеба в РФ изменит трудовую миграцию Узбекистана.

От студента до президента

Совместные образовательные проекты с Россией – это один из стратегических приоритетов Узбекистана.

Как сообщает Статистический комитет Узбекистана, российские инвестиции в экономику Узбекистана по состоянию на 2020 год превышают 10 млрд долларов.

Причем в качестве отдельной экономической категории можно выделить образование, ведь эти услуги российских вузов считаются частью экспорта РФ.

© Sputnik / Узбекистанцы в системе российского образования

Сегодня в Узбекистане действуют филиалы 10 российских университетов, среди них – МГУ, МИФИ и МГИМО. Кстати, о важности российских вузов для Узбекистана на примере МГИМО говорил и сам Шавкат Мирзиеев.

"МГИМО – это мировой бренд, подтверждающий традиционно высокое качество российского образования", - заявил руководитель Узбекистана.

Качество образования обеспечивает востребованность филиалам российских вузов. По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, в 2019/2020 учебном году в отделениях российских университетов в Узбекистане учились 2,5 тысячи студентов. При этом Узбекистан вошел в ТОП-5 стран по количеству обучающихся в России.

А что, если кадры уедут в Россию?

Этот вопрос волнует обывателей, и он справедлив: Узбекистан и так лидирует по уровню трудовой миграции в России.

По данным ФСБ РФ, лишь за первую половину 2019 года на территорию РФ с целью работы въехали 918 тысяч граждан Узбекистана. Логично, что узбекистанцам-выпускникам российских вузов будет легче найти работу в России.

Однако стране не стоит бояться оттока высококвалифицрованных кадров, считает экономист Сардор Содиков. На сегодняшний день в Узбекистане действуют 2 тысячи российских компаний, причем данное число выросло на 300 предприятий за год.

"Все это означает создание новых рабочих мест. Компаниям нужны квалифицированные специалисты. К тому же некоторые российские фирмы выделяют квоты на трудоустройство выпускников именно вузов РФ, что делает российское образование еще более привлекательным", - говорит Содиков.

Также важно учитывать, что рынок трудовой миграции Узбекистана изменится лишь через 5-10 лет, подчеркивает Сардор Содиков.

"В среднем в Россию за год приезжают 3 миллиона граждан Узбекистана, а выпускаются из российских вузов за год в среднем 10 тысяч студентов. Поэтому пока трудовая миграция Узбекистана будет состоять в большей части из кадров с низким уровнем квалификации", - пояснил эксперт.

Проблему заработка решат через обучение

С середины сентября для мигрантов без образования действует ряд курсов по русскому языку и профессиональному обучению.

Занятия длятся 2 месяца и являются бесплатными. Организует их Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана совместно с ассоциациями World Skills Uzbekistan и World Skills Russia. Участие в проекте принял и Российский университет дружбы народов (РУДН).

Узбекистанские мигранты могут посещать курсы в пяти российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Новосибирске. Кроме того, в рамках этой программы граждане РУз могут научиться основам электромонтажа, отделочных работ и строительного дела.

Инвестируя в образование узбекистанцев, Россия работает сразу с двумя группами граждан – и с трудовыми мигрантами, и с молодежью, заинтересованной в получении качественного высшего образования. Как считает Сардор Содиков, в вузах Узбекистана весьма развиты гуманитарные направления, поэтому Россия прежде всего предлагает узбекистанцам естественнонаучные специальности.

По данным министерства науки и высшего образования России, самыми востребованными специальностями среди граждан Узбекистана стали ядерная физика, экономика и лечебное дело.

"Специальности, связанные с точными науками, сейчас очень востребованы на рынке труда, и молодежь Узбекистана проявляет к ним интерес. Россия же занимает лидирующие позиции в образовательных рейтингах по программам в области физики, информатики, инженерии. Это доказывают результаты международных олимпиад, где часто призовые места занимают российские студенты. Качество обучения, плюс географическая близость делают Россию привлекательной площадкой для получения высшего образования", - заключил эксперт.