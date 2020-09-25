РФПИ поставит до 35 млн доз вакцины "Спутник V" в Узбекистан

Вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Минздрава РФ 11 августа. В настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины с участием 40 тысяч добровольцев.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Laxisam договорились о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении фонда.

"После получения одобрения регулирующих органов Узбекистана, в 2020 году в республику может быть поставлено до десяти миллионов доз вакцины, еще до 25 миллионов доз — в 2021 году", — говорится в релизе. В РФПИ напомнили, что вакцина создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека с доказанной безопасностью и эффективностью.

Вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Минздрава РФ 11 августа. В настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины с участием 40 тысяч добровольцев. При этом готовность стать добровольцами для участия в исследовании выразили более 60 тысяч человек. Первые результаты пострегистрационного исследования, как ожидается, будут опубликованы в октябре-ноябре 2020 года.

На сегодня РФПИ получил запросы на более чем 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" на 2020-2021 годы. Заявки направили свыше 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 миллионов доз, в Бразилии — до 50 миллионов доз, а также Индии — 100 миллионов доз.

"Спутник V" создана на основе платформы аденовирусных векторов человека, которая была исследована на протяжении десятков лет и более чем 250 клинических исследованиях, доказав свою безопасность и эффективность. Поставка вакцины обеспечит наличие у медицинских специалистов Узбекистана передового инструмента для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, который позволяет сформировать долгосрочный иммунитет и обезопасить граждан, а также обеспечить наличие диверсифицированного портфеля вакцин против коронавируса", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Компания Laxisam на протяжении 26 лет известна как один из крупнейших поставщиков и производителей широкого спектра медикаментов на рынке Узбекистана. В Ташкенте работает крупный фармацевтический завод, на котором выпускается около 100 наименований лекарственных средств в различных формах: таблетки, капсулы, мази, суспензии, ампулы.