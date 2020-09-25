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Шавкат Абдураззаков — и.о. хокима Наманганской области

Назначен врио хокима Наманганской области

Информагентство УзА
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (394)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200925/15053135/Naznachen-vrio-khokima-Namanganskoy-oblasti.html

С марта 2020 года назначенец занимал должность главы Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Новое назначение в администрации Наманганской области. Исполняющим обязанности хокима утвержден Шавкатжон Шокиржонович Абдуразаков, передает УзА.

Ранее он работал председателем Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Данное решение было принято в рамках заседания в областной администрации 25 сентября.

Для справки: Шавкатжон Абдуразаков родился в 1976 году. Окончил Наманганский инженерно-технологический институт и Академию государственного и общественного строительства. С июля 2017 года занимал должность хокима Намангана, ранее — заведовал информационно-аналитическим департаментом Кабинета Министров по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (394)
Теги:
Наманганская область, Хокимият, хоким



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