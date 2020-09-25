Назначен врио хокима Наманганской области

С марта 2020 года назначенец занимал должность главы Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Новое назначение в администрации Наманганской области. Исполняющим обязанности хокима утвержден Шавкатжон Шокиржонович Абдуразаков, передает УзА.

Ранее он работал председателем Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Данное решение было принято в рамках заседания в областной администрации 25 сентября.

Для справки: Шавкатжон Абдуразаков родился в 1976 году. Окончил Наманганский инженерно-технологический институт и Академию государственного и общественного строительства. С июля 2017 года занимал должность хокима Намангана, ранее — заведовал информационно-аналитическим департаментом Кабинета Министров по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров.