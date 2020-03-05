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Хоким Намангана назначен председателем Госкомэкологии

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200305/13607674/Khokim-Namangana-naznachen-predsedatelem-Goskomekologii.html

Шавкат Абдураззаков по рекомендации Абдуллы Арипова назначен руководителем государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Хоким города Намангана Шавкат Абдураззаков назначен председателем Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, сообщает пресс-служба хокимията Намангана.

Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Даничев
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Об этом стало известно по итогам пленарного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Шавкат Абдураззаков родился в 1976 году в Намангане. Окончил Наманганский инженерно-технологический институт и Академию государственного и общественного строительства при Президенте Узбекистана.

Шавкат Абдураззаков был назначен хокимом Намангана в июле 2017 года. До назначения работал заведующим департамента Кабинета Министров Узбекистана.

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Напомним, неделю назад глава другой области был назначен на должность заместителя премьера-министра страны. Отмечается, что глава администрации Бухарской области Уктам Барноев будет отвечать за вопросы развития аграрной и продовольственной сферы.

Он управлял регионом с 16 декабря 2016 года.

 

Теги:
председательство, хокимият, хоким, Госкомэкологии, Наманган



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