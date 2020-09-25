Мигранты из Узбекистана прибыли из Ростова в Волжский для отправки на родину

В ночь на пятницу на железнодорожную станцию в Волжский из Ростовской области прибыли автобусы с мигрантами из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Мигранты из Узбекистана, которые несколько недель ожидали отправки из Ростовской области, прибыли в город Волжский Волгоградской области, откуда их вывезут на родину поездом, сообщили РИА Новости в мэрии Волжского.

В ночь на пятницу на железнодорожную станцию в Волжский из Ростовской области прибыли автобусы с мигрантами из Узбекистана. Точное количество человек собеседник затруднился назвать.

"Прибыло несколько автобусов. Сегодня вечером их поездом из Волжском отправят в Ташкент. Перевозка организована министерством транспорта РФ и РЖД. Общественный порядок на станции обеспечивается силами правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале сентября на вокзале в Ростове-на-Дону собрались около 2 тысяч граждан Узбекистана, ожидавших возвращения на родину.

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Массовое скопление мигрантов на станции "Первомайская" произошло из-за несогласованной с властями информации об отправке вывозного состава, распространенной в интернете. Позже около тысячи мигрантов отправились первым вывозным рейсом на родину. Остальных решили электричками отправить на станцию Лихая, развернуть там палаточный лагерь и организовать дополнительные вывозные рейсы. Позже со станции Лихая отправились в Узбекистан более 1,7 тысячи человек.